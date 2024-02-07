الامارات | أسبوع دبي للموضة ينطلق بلمعان جذاب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل فعاليات أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم، ومجلس الأزياء العربي، في وجهة الإبداع العالمية التابعة لمجموعة «تيكوم»، مع برنامج حافل من الفعاليات التي تستمر حتى الغد.

وافتتحت علامة «ريزمان روزيني» عروض أزياء النسخة الثالثة من أسبوع دبي للموضة، بتشكيلة استثنائية تميزت بالفخامة واستخدام التفاصيل العصرية.

وشهد العرض حضور مجموعة من الممثلات والشخصيات المؤثرة وعشاق الموضة، وتضمن إطلالات مصممة خصيصاً تحمل اسم العلامة الماليزية الشهيرة.

واستوحت دار الأزياء الإلهام في تشكيلتها لموسم خريف وشتاء 2024-2025 من فخامة إمبراطورية المغول، وتحديداً من إطلالات الإمبراطورة ميهرونيسا الشهيرة بأناقتها الفريدة.

واستعرضت العلامة 61 قطعة تنسجم فيها القصّات الكلاسيكية واللمسات العصرية التي عكست هوية «ريزمان روزيني». واستكملت العلامة إطلالاتها بإضافة تصاميم الإكسسوارات المميزة، بما في ذلك الدبابيس والأحزمة ومجموعة من القلائد بتشكيلات متقنة.

واختارت «ريزمان روزيني» لتشكيلتها لموسم خريف وشتاء 2024-2025 ألواناً مستوحاة من أنواع المعادن المختلفة ولمعانها الجذاب، بما في ذلك الذهبي والبرونزي والفضي والأزرق البرّاق، إلى جانب الأسود الداكن الذي يميز تصاميم الدار، في حين تضمنت الأقمشة الفاخرة المستخدمة حرير اللاميه والتويد المطرّز والساتان الانسيابي الناعم، فضلاً عن الاستخدام المكثف لنسيج التول الشبكي في تصاميم مع أقمشة التفتا الإيطالية التي تشتهر بها العلامة.

وبرز خلال عرض الأزياء تصميم فستان الزفاف العاجي الملكي، لتعلن دار الأزياء بطريقتها الخاصة عن إطلاق خدمة تصميم فساتين الزفاف في سوق منطقة الخليج.

من جانبها، استضافت علامة «بلعربي» لمؤسستها نادين قانصوه، حفل عشاء خاص، بالتعاون مع متجر «بلومينغديلز» للكشف عن تشكيلتها الحصرية الجديدة لشهر فبراير وسط أجواء راقية وأنيقة.

وألقت الضوء على تشكيلتها الجديدة من قطع المجوهرات المميزة ومتقنة الصنع.

عروض مستمرة

شهد أسبوع دبي للموضة، أمس، عروض علامات «مسز كيبا» و«آنايا» و«هوماريف» و«دار سارة الشرايبي»، التي تشارك أيضاً في أسبوع الأزياء الراقية في باريس.

• 61 قطعة تنسجم فيها القصّات الكلاسيكية واللمسات العصرية، شهدها عرض «ريزمان روزيني».