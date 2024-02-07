الامارات | درجات البيج تلوّن البنطال الجينز في 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يكتسي البنطال الجينز باللون البيج في 2024، ليمنح المرأة إطلالة عملية أنيقة تعكس تميز وتفرد أسلوبها.

وأوردت مجلة Elle المعنية بالموضة والجمال، أن البنطال الجينز يتألق هذا العام بدرجات البيج المختلفة، مثل: (الرملي والجملي وحليب الشوفان)، مشيرة إلى أنه يطلّ أيضاً بقصّات واسعة، مثل قصّة (الباجي والكارجو)، ليمنح المرأة إحساساً بالراحة.

كما تخطف بعض الموديلات الأنظار إليها، من خلال الأرجل ذات القصّة الواسعة، التي تتيح للأقدام حرية الحركة، فضلاً عن التهوية الجيدة.

وأضافت المجلة أن البنطال الجينز البيج يمتاز بتنوّع إمكانات التنسيق، إذ يمكن الحصول على إطلالة (كاجوال)، من خلال تنسيقه مع (تيشيرت بولو) وحذاء رياضي.

كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة، من خلال تنسيق بنطال بدرجة (الجملي) مع بوت كاحل (أنكل بوت)، وبليزر أنيق يكتسي باللون الأزرق البحري.

وأشارت المجلة إلى أن البنطال الجينز البيج يتناغم بصفة خاصة مع القطع الفوقية التي تكتسي بالأسود، مشيرة إلى أنه يبدو في قمة الروعة والأناقة، في إطار إطلالة «المونوكروم» أحادية اللون.