الامارات | بريطانيا..خدمة الطوارئ تكشف أسخف اتصلات تلقتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت خدمة الإسعاف البريطانية تفاصيل عن بعض المكالمات السخيفة لرقم الطوارئ 999، الذي يفترض أن يلبي حاجة الجمهور للحالات الطارئة وبشكل أساسي المتعلقة بالحياة والموت، مشيرة أن بعض الناس لا زالت تستهين بأهمية عدم استخدام هذه الخدمة الحساسة لمسائل سخيفة.

وقال موقع "NHS 111" الخاص بالخدمات الصحية في ويلز (بريطانيا) أن خدمة الطوارئ تلقت 414.149 مكالمة العام الماضي، وتبين أن 68.416 منها ليست حالات طوارئ، بمتوسط 188 مكالمة يوميًا. وشملت المكالمات غير المناسبة لخدمات الطوارئ أحد أفراد العامة الذي اشتكى من أن زوجته رشت فلفلا عن طريق الخطأ في عينيها، ما أدى إلى شعورها بالحرق وتدفق دمعها.

واتصل أحد الأشخاص مذعورا وهو يقول: "مساء أمس، تناولنا بعض الكباب، وربما تناولت كمية أكثر قليلاً مما اعتدت عليه، ثم هذا الصباح، أشعر بألم شديد في المعدة".

واشتكى متصل آخر من وجود خاتم عالق في إصبعه متخوفا من الحاجة لقطعه، بينما اشتكى آخر من أن زوجته فقدت صوتها. وأبلغ أحد المتصلين أن كرة معدنية من زينة يضعها كانت عالقة في أذنه، فيما أفاد آخر أن يده كانت عالقة في صندوق البريد المعدني ولا يستطيع انتشالها.

أما الاتصال الأكثر جنونا فكان لشخص لا يعرف إن كان ابتلع طقم أسنانه الاصطناعيين، والذي اتصل شاكيا " لدي طقم أسنان في الجزء السفلي (في فمي)، وحين ذهبت لتنظيف أسناني استغربت: أين أسناني الصناعية؟ يبدو هذا جنونًا...ولكنني لا أعرف ماذا أفعل. هل كان بإمكاني ابتلاع أسناني الصناعية؟" سأل المتصل موظفي الطوارئ. وفي اتصال آخر اشتكى أحدهم من أنه يسعل منذ عدة أيام.

وعادة ما تنصح الخدمة في حالات مشابهة بالاتصال بالأطباء المحليين أو بالصيدليات المناوبة بدلا من إشغال عمال الطوارئ بمسائل كهذه. وحثت خدمة الإسعاف أفراد الجمهور على الاتصال بالرقم 999 فقط في الحالات التي قد تهدد حياتهم