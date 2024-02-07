الامارات | مركز الفلك الدولي: 10 فبراير تحري هلال شهر شعبان 1445 هـ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 فبراير 2024

كشف مركز الفلك الدولي بأنه سيتم تحري هلال شهر شعبان يوم السبت 29 رجب الموافق ليوم 10 فبراير. وتوقع المركز بأن تكون غرة شهر شعبان يوم الأحد 11 فبراير في غالبية دول العالم الإسلامي. ويوم الإثنين 12 فبراير في الدول الشرقية التي تشترط الرؤية بالعين المجردة، مثل الهند وبنغلادش وباكستان.

ونشر مركز الفلك الدولي بياناً جاء فيه: "بيان فلكي حول رؤية هلال شهر شعبان 1445 هـ.. بدأت الدول الإسلامية شهر رجب يوم السبت 13 يناير 2024م، وعليه سيتم تحري هلال شهر شعبان يوم السبت 29 رجب الموافق ليوم 10 فبراير، ورؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة بالتلسكوب من أستراليا ووسط وجنوب آسيا وجنوب أوروبا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم القارة الإفريقية، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من معظم القارتين الأمريكيتين.. وعليه من المتوقع أن تكون غرة شهر شعبان يوم الأحد 11 فبراير في غالبية دول العالم الإسلامي، وأن تكون يوم الإثنين 12 فبراير في الدول الشرقية التي تشترط الرؤية بالعين المجردة، مثل الهند وبنغلادش وباكستان".