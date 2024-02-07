عريس يفاجئ الجميع ويغيب عن زفافه لسبب غير متوقع.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

رفع عريس من منطقة فاتحبور بولاية أوتار براديش الهندية دعوى ضد صاحب متجر أحذية، وذلك بعد أن فاته حفل زفافه بسبب تمزق حذائه الذي اشتراه من المتجر.

أرسل العريس جيانيندرا بهان تريباثي، وهو من سكان فتحبور ويعمل محاميا، إخطارًا بالمحضر إلى صاحب المتجر، سلمان حسين، يطالبه فيه بالتعويض المالي، وفقا لما جاء بصحيفة "تايمز أوف اينديا".

تمزق حذاء العريس

وادعى تريباثي في محضره أنه فشل في حضور حفل زفافه، حيث تمزق الحذاء الذي أحضره من متجر حسين خلال 6 أيام فقط، على الرغم من تأكيد صاحب المتجر له أن الحذاء من علامة تجارية مشهورة وتأتي مع ضمان لمدة 6 أشهر.

يُذكر أن تريباثي اشترى الحذاء من متجر "حسين" العام الماضي، وكان يعتزم ارتداءه في حفل زفافه، لكن الحذاء لم يصمد حتى لمدة أسبوع، مما تسبب في إحباط كبير له وفشله في حضور حفل زفافه.

العريس يطلب تعويضا ماليا

ويسعى تريباثي الآن للحصول على تعويض مالي من صاحب المتجر، لتعويضه عن الضرر الذي لحق به بسبب تمزق الحذاء.

وتُعد هذه الحادثة غريبة من نوعها، حيث تُظهر تأثير الأحذية على حياة الناس، حتى في المناسبات المهمة مثل حفلات الزفاف.

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