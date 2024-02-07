موظف يحول 25 مليون دولار لمجموعة محتالين بهذه الحيلة.. كيف أقنعوه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حوّل موظف صيني في شركة 25 مليون دولار إلى أشخاص محتالين بعد تلقي مكالمة فيديو مزيفة من شخص ادعى أنه المدير المالي للشركة.

واستخدم المحتالين تقنية "التزييف العميق" لإنشاء صورة المدير المالي، وهي تقنية تسمح بإنشاء مقاطع فيديو واقعية لأشخاص يقولون أشياء لم يقولوها أبدًا.

التحقيق في تحويل 25 مليون دولار بالخطأ

وقالت شرطة هونج كونج إنها تحقق في عملية احتيال متقنة شهدت احتيال مجموعة الأشخاص على شركة متعددة الجنسيات بقيمة 25 مليون دولار باستخدام تقنية التزييف العميق لانتحال شخصية إدارة الشركة أثناء مكالمة فيديو، وفقا لموقع "odditycentral".

استهدف المحتالون في البداية أحد العاملين الماليين في الشركة الذين لم يذكر اسمه برسالة بريد إلكتروني من المدير المالي للشركة في المملكة المتحدة (CFO).

ونظرًا لأن الرسالة تتضمن "معاملة سرية" بقيمة 200 مليون دولار، اشتبه الرجل في أنها رسالة بريد إلكتروني مزيفة، لكن هذه الشكوك تبددت عندما تمت دعوته إلى مؤتمر عبر الفيديو مع المدير المالي والعديد من الأشخاص الآخرين زملائه.

فيديوهات مزيفة لموظفي الشركة

ما لم يعرفه الرجل أن جميع الوجوه والأصوات المألوفة في مكالمة الفيديو كانت في الواقع مزيفة مصممة لجعل الغرباء يبدون وكأنهم موظفو الشركة.

وبعد أن شعر بالارتياح لأنه كان يتصرف بناءً على طلب المدير المالي لديه، حوّل أكثر من 25.6 مليون دولار إلى حساب المحتالين وواصل عمله.

قال الموظف الذي تم خداعه إن موظفي الشركة في المكالمة بدوا كأنهم أشخاص حقيقيون، وبعد ذلك أعطوه تعليمات بتحويل المبلغ قبل إنهاء المؤتمر فجأة، ولم يعرف عنهم أي أخبار بعد ذلك، وتم اكتشاف عملية الاحتيال عندما تحقق الموظف من الصفقة مع المكتب الرئيسي، ليعلم أنه لا أحد يعرف أي شيء عنها.

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