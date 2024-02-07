امرأة تعيش لحظات مروعة بعد اكتشافها "المرعب" في منزلها.. لن تتوقع ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اكتشفت امرأة شيئا مرعبا أثناء قيامها بالتنظيف الروتيني لحمامها، ما ترك العديد من مستخدمي فيسبوك يشعرون بالرعب.

يمكن أن يكون تنظيف الحمام أحد أسوأ الأعمال الروتينية، حيث يتعين عليك تنظيف المرحاض وفتح البالوعة.

ومع ذلك، يبدو أن امرأة من أستراليا ربما كانت تعاني من وضع أسوأ بكثير من الجميع، بحسب موقع ladbible.

كانت كارينا في طريقها لجعل حمامها نظيفًا تمامًا عندما استقبلتها مفاجأة غير مرحب بها تمامًا.

التقطت المرأة المقيمة في كوينزلاند صورة لنشرها على مجموعة "Cleaning & Organizing Inspiration Australia" على فيسبوك ، متسائلة عما إذا كان بإمكان أي شخص مساعدتها في حل المشكلة.

وأظهرت الصورة ما يشبه الديدان التي تخرج من الأرض، وعلقت عليها: "كيف سأتعامل مع هذا؟، ربما سأهرب وأحرق المنزل ".

وأصيب أعضاء المجموعة بالرعب الشديد مما رأوه، حيث علق أحدهم: "اعتقدت أن هذه ديدان"، وقال شخص آخر إنه أصيب "بنوبة قلبية لمدة دقيقة" بعد إبداء نفس الملاحظة، بينما سأل ثالث: "هل شعر أي شخص آخر بالفزع معتقدًا أنها ديدان من نوع ما؟!"

لقد صُدم الآخرون من المشكلة التي كان على كارينا التعامل معها، سواء بدت مثل الديدان أم لا.

وقال أحدهم: "يا له من كابوس، لم يكن لدي أي فكرة عن إمكانية حدوث ذلك"، بينما قال آخر: "لم أرى ذلك من قبل".

كانت سجادة الحمام قد اندمجت بطريقة ما في الأرض، مما يعني أنه عندما التقطتها كارينا، تركت حطامًا من المواد ملتصقًا بالبلاط.

واتضح أن الخيوط الغريبة ليست ديدانًا، وإنما بقايا من سجادة الحمام سقطت على البلاط وأصبحت ملتصقة بالأرض.

وكتب أحد المستخدمين: "يا إلهي، ظننت أنها ديدان بالفعل"، بينما علق آخر: "هل أصيب بالذعر وحيدًا أم ظن الجميع أنها ديدان؟!".

وقال شخص آخر إن "غلي الماء الساخن من الغلاية من شأنه أن يساعد في التخلص من المشكلة"، بينما قال آخر "اسكب بعض مخفف الطلاء واكشطه باستخدام مكشطة طلاء بلاستيكية".

وأضاف مستخدم آخر على فيسبوك: "إذا كان هذا بلاطًا من البورسلين، فاحصل على بعض الأسيتون من متجر سيارات (لا تستخدم مزيل طلاء الأظافر)، ثم اسكبه، واتركيه لمدة خمس دقائق ثم افركيه بقطعة قماش".

لكن الأرضيات المبلطة يمكن أن تتضرر بسهولة، لذلك حذر البعض كارينا من توخي الحذر - حيث نصح أحد الأشخاص بإبقاء الأمور بسيطة بعد حدوث نفس المشكلة على أرضياتها.

"لقد وضعت هذا على أرضية البلاط الخاصة بي، والشيء الوحيد الذي نجح معي دون أي ضرر على الإطلاق هو ممسحة بخارية بفرشاة - كن حذرًا جدًا إذا كنت تستخدم منتجات أخرى، فقد تخدش أو تتلف لون البلاط"، قالت.

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