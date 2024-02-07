4 علامات للتفرقة بين الذهب المغشوش والأصلي.. ما علاقة المغناطيس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

اختيار بائع ذهب موثوق به خطوة مهمة لضمان الحصول على مشغولات ذهبية ذات جودة عالية وسعر مناسب، خاصة في ظل انتشار عمليات الغش والنصب في هذا المجال.

وقبل الشراء، يجب على المشتري معرفة طريقة كشف الذهب المغشوش، وحقوقه لدى البائع وأفضل وقت للشراء.

طريقة التمييز بين الذهب الأصلي والمغشوش

يقول محمد الهواري مالك محل مشغولات ذهبية، إن هناك الكثير من الذهب المغشوش في السوق، وتوجد عدة طرق لتمييزه، فالذهب الأصلي يُختم عادةً بعلامة تدل على نقاوته ودرجة العيار، مثل 14K أو 18K أو 24K، والمغشوش عادةً ليس مُختوما بعلامة، أو قد تكون العلامة خاطئة.

لون الذهب

يتميز الذهب الأصلي بلونه الأصفر اللامع، وقد يكون الذهب المغشوش باهتًا أو مائلًا إلى اللون الأخضر أو الأصفر.

ويمكن كذلك تمييز الذهب عن طريق المغناطيس، فالذهب الأصلي لا ينجذب إليه، بينما المغشوش قد يحتوي على معادن تنجذب للمغناطيس مثل الحديد.

كذلك الذهب الأصلي لا يتفاعل مع حمض النيتريك، بينما يتفاعل معه الذهب المغشوش ويتحول إلى اللون الأخضر.

نصائح لتجنب شراء الذهب المغشوش

اشترِ الذهب من محل موثوق به.

اطلب شهادة أصالة مع الذهب.

اختبر الذهب من قبل صائغ مختص.

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