الامارات | شباب يحولون شغفهم بالسيارات إلى أعمال فنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بفنون ومواهب متنوعة راوحت بين الرسم والتصميم والديكور، شارك شباب عدة بمشاريعهم التي عبرت عن شغفهم بعالم السيارات، وجمالية السيارات في مهرجان الشارقة للسيارات الكلاسيكية، الذي أقيم أخيراً في دورته الأولى في نادي الشارقة للسيارات الكلاسيكية، إذ عبروا، من خلال هذه المشاريع، عن نظرتهم المختلفة لهذا العالم المتنوع، بأن الأمر بالنسبة لهم أكثر من كونه مجرد سيارة، بل هي مشاريع لوحات وقطع فنية وتصاميم مبتكرة على درجة عالية من الجودة.

لوحات مميزة

يرسم المهندس المعماري الشاب شكير منصور، صاحب مشروع «سيارتي» بأقلام الحبر لوحات مميزة من خلال فن رسم السيارات الذي يطلق عليه «automotive art» باستخدام تقنية «scribbling» التي يحرص على استخدامها وتنفيذها بطريقته الخاصة من خلال دوائر متداخلة تمثل سرعة السيارات، وقال في حديثه لـ«الإمارات اليوم»، قمت بإنشاء مشروعي الخاص برسم السيارات بالحبر، لإيماني بأن السيارات ليست مجرد أداة مواصلات ومحرك، بل تتميز بتصاميمها الرائعة التي تجعلها قطعة فنية بحد ذاتها، وهو ما أسعى إلى التعبير عنه من خلال هذا الفن والمشاركة في المهرجان.

وأشار شكير إلى أهمية الفن في إبراز جمالية السيارات، إذ يعدها أكثر من مجرد وسيلة مواصلات، فهناك الكثير من محبي السيارات الذين يقومون بطلب رسومات خاصة لسياراتهم، والاستمتاع بها كلوحات فنية تزيّن غرفهم.

ديكورات معدنية

من جانب آخر، قدم الشابان مروان محمد الأحمد وأحمد عبدالله الأحمد، من خلال مشروعهم الخاص بلوحات السيارات المعدنية «دروب قير»، ديكورات مميزة صُممت بمهارة ودقة، إذ أشار مروان الأحمد في حديثه لـ«الإمارات اليوم» إلى التفاصيل الجمالية التي تحملها السيارات المختلفة، مؤكداً أن لكل شخص سيارته المفضلة وتصميم اللوحات يكون وفقاً للتفاصيل الخاصة والمفضلة لدى المقتني، وهو ما يضفي قيمة رائعة وخصوصية على هذه القطع، لاسيما بأن كل سيارة تحمل تصميماً يجعلها تختلف عن غيرها من السيارات.

وأضاف: تضفي هذه القطع جمالية مختلفة عند إضافتها كديكور في المجالس والغرف الخاصة، وبناء على هذه الفكرة قمنا بتقديم مشروعنا الذي يتميز بتصاميم معدنية مختلفة يتم تصميمها بتنقية «laser cut»، وتنفيذها بألوان وأحجام مختلفة، مع إضافة إضاءات خاصة، بناء على طلب المهتم ورغبته، حيث نقوم بتنفيذ ديكورات تراوح بين قطع حديدية صغيرة مناسبة للمكاتب والغرف، وأخرى بأحجام كبيرة تجعلها قطعاً فنية مميزة لتزيين الغرف والمكاتب.