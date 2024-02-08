الامارات | «كتاب في صندوق»

شكرا لقرائتكم خبر عن «كتاب في صندوق» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للعام الثاني على التوالي، تم الاحتفال بالفائزين في مسابقة «كتاب في صندوق» خلال الدورة الـ16 من مهرجان طيران الإمارات للآداب. وشجعت المسابقة، التي تُنظمها المؤسسة بالتعاون مع مدرسة أركاديا، جميع طلبة المرحلة الابتدائية بمدارس الدولة على اختيار كتاب أو مشهد أدبي مميز، والتعاون في صنع «ديوراما».
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