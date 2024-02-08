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الامارات | تقدير عالمي لتراث الصين

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بكين - وام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تقدير عالمي لتراث الصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 قراراً بالإجماع، بإدراج السنة القمرية الجديدة، أو ما يعرف بعيد الربيع في الصين، ضمن قائمة الأعياد الرسمية في الأمم المتحدة، في خطوة تجسد التقدير العالمي لتراث الشعوب.

ويعد الاعتراف بعيد الربيع، تثميناً للثقافة الصينية، التي باتت جزءاً لا يتجزأ من النسيج الثقافي العالمي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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