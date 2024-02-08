الامارات | تقدير عالمي لتراث الصين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 قراراً بالإجماع، بإدراج السنة القمرية الجديدة، أو ما يعرف بعيد الربيع في الصين، ضمن قائمة الأعياد الرسمية في الأمم المتحدة، في خطوة تجسد التقدير العالمي لتراث الشعوب.

ويعد الاعتراف بعيد الربيع، تثميناً للثقافة الصينية، التي باتت جزءاً لا يتجزأ من النسيج الثقافي العالمي.