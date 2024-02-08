الامارات | مبدع «كابتن ماجد» وأوسكار إيزاك وقائمة من النجوم في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة (MEFCC)، الذي ينظم بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن انضمام الممثل والمنتج الحائز جائزة «غولدن غلوب» أوسكار إيزاك، إلى قائمة النجوم المشاركين في نسخة عام 2024 من الحدث الذي يقام في الفترة من التاسع إلى 11 الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وعُرف إيزاك بأدائه عدداً من الأدوار التي لقيت إعجاب محبّيه، وبخوضه مسيرة غير اعتيادية مع سلسلة «ستار وورز».

وشكّل «مون نايت» دخول إيزاك إلى عالم «مارفل»، إذ أدى دور البطولة في العمل المكون من ست حلقات، وتدور الأحداث حول رجل قانون مستقلّ على صلة بكائن قمر مصري من عالم آخر. وتبعت مشاركته هذه أدوار أكثر شهرة، حيث أعار صوته لشخصيات في أفلام عدة. وسيشارك إيزاك في فعالية «لقاء النجوم»، التي تتيح لزوار المعرض مقابلة أبرز المشاهير، والتقاط الصور معهم لترافقهم هذه الذكرى.

كما سينضمّ فنان المانغا ومبتكر شخصية الكابتن تسوباسا، يويتشي تاكاهاشي، إلى المعرض. وألهمت مانغا تاكاهاشي، المعروف بـ«الكابتن ماجد» في منطقة الشرق الأوسط، أجيالاً عدة، وليس فقط عشاق الرسوم المتحركة والمانغا. ويبرز تأثير «كابتن ماجد» في المنطقة واضحاً، إذ نشأ الكثير من المعجبين على هذه السلسلة التي تعدّ من أبرز الأعمال التي أسهمت في رواج فن الأنيمي في الشرق الأوسط.

وتنضم إلى مجموعة النجوم صوفيا دي مارتينو، التي أدت دور سيلفي في مسلسل Loki. وجعلها أداؤها نجمة محببة لدى الجمهور.

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أيام تتواصل فيها فعاليات المعرض الذي ينطلق غداً.