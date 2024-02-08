الامارات | في دبي.. الفن ينطلق من «سكة جديدة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، أن النسخة الـ12 من مهرجان سكة للفنون والتصميم، ستنطلق في 23 الجاري، وتستمر حتى الثالث من مارس المقبل، بمشاركة أكثر من 500 مبدع.

وتسعى الهيئة عبر المهرجان الذي يقام برعاية سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة «دبي للثقافة»، عضو مجلس دبي، إلى توفير منصة مبتكرة تجمع شتى أنواع الفنون، وتحتفي بأصحاب المواهب والفنانين الشباب من الإمارات والخليج، تحقيقاً لأهداف رؤية دبي الثقافية، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وستطل نسخة المهرجان، التي تنظم هذا العام في حي الشندغة التاريخي، ببرنامج حافل بالفعاليات التي تهدف إلى إبراز ثراء المشهد الفني المحلي، إذ تعرض أكثر من 100 عمل ببصمات فنانين إماراتيين وخليجيين ومقيمين، وستوزع على 13 بيتاً يقدم كل واحد منها أنواعاً مختلفة من الفنون، وأعمالاً تركيبية مميزة وأخرى رقمية ومنحوتات ومساحات تفاعلية متنوعة مستلهمة من وحي شعار المهرجان «الفن ينطلق من سكة جديدة».

وستشهد نسخة المهرجان الحالية، إطلاق ثماني جداريات، وأكثر من 10 أعمال فنية تركيبية خارجية في أروقة حي الشندغة، وهو ما يتواءم مع استراتيجية «الفن في الأماكن العامة». وسيقدم المهرجان على مدار 10 أيام، باقة من العروض والأنشطة الترفيهية بمشاركة 70 موسيقياً.

وسيفتح متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات أبواب أجنحته أمام زوار المهرجان، ليتيح لهم فرصة استكشاف تاريخ دبي وثقافتها وتراثها العريق.