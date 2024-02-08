الامارات | عُمان «ضيف شرف» معرض القاهرة للكتاب 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الثقافة المصرية أن الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي اختتمت، أول من أمس، استقبلت عدداً قياسياً من الزوار هو الأكبر منذ تأسيسه (أربعة ملايين و785 ألفاً و539 زائراً). وشارك 1200 ناشر من 70 دولة في المعرض الذي أقيم في الفترة من 25 يناير الماضي إلى السادس من فبراير الجاري تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة» في مركز مصر الدولي للمعارض.

وتسلمت سلطنة عُمان راية «ضيف شرف» المعرض لدورة عام 2025 من النرويج التي حلت ضيفاً على دورة هذا العام. وقالت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني: إن دورة هذا العام «حققت عدداً من الأرقام القياسية غير المسبوقة بدءاً من عدد الزوار، وعدد الناشرين والعارضين المشاركين، وعدد الدول المشاركة، وحجم المبيعات المتميز، وتنوع الفعاليات، وحجم المبادرات، وغيرها من المؤشرات التي تعكس ريادة المعرض إقليمياً ودولياً». وكان المعرض الذي تنظمه سنوياً الهيئة المصرية العامة للكتاب قد استقبل في دورته السابقة أكثر من 3.5 ملايين زائر.