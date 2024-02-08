الامارات | ملكة جمال اليابان تخلع تاجها.. وتعتذر بشدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت ملكة جمال اليابان لعام 2024، التي أثار فوزها الجدل، لأنها مولودة في أوكرانيا لا في الأرخبيل، التنازل عن لقبها، بعد فضيحة طالت حياتها الشخصية.

وفي يناير الماضي، أثار انتخاب كارولينا شينو الجدل بعد اعتراض يابانيين، معظمهم من اليمين المحافظ، على اختيار امرأة يابانية مجنّسة لتمثيل الجمال في اليابان.

وأُثيرت فضيحة طالت الحياة الشخصية لملكة الجمال، كشفت عنها مجلة «شوكان بونشون» الأسبوعية، مشيرة إلى أن «ملكات الجمال عليهنّ أن يجسّدن أخلاقاً مثالية».

وتقدمت الشابة البالغة (26 عاماً) باعتذار «كبير» عن الفضيحة.

وكتبت، أول من أمس، عبر إنستغرام «أولاً، ما كنت أرغب في قول الحقيقة، بسبب الخوف والبلبلة التي كانت ستحدثها.. أعتذر ممّن آمنوا بي ودعموني».

وأضافت شينو المقيمة في اليابان منذ أن كانت في الخامسة من عمرها «أعتبر أن المسألة جديّة، لذا أتنازل عن لقب ملكة جمال اليابان».

ووافقت لجنة المسابقة على طلب شينو بإعادة تاجها «لأسباب شخصية»، مضيفة أن اللقب سيظل شاغراً هذا العام.

وكان فوزها في مطلع العام أثار الجدل بسبب جذورها القوقازية الواضحة.

ورأت لجنة المسابقة عبر موقعها الإلكتروني أن ملكة جمال اليابان تكافئ «الجمال الياباني»، أي الذي يتضمّن «الجمال الداخلي والجمال الجسدي وجمال الأفعال».