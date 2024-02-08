عادة شهيرة تحدث أثناء النوم تسبب تمزق الأوعية الدموية.. كيف تتجنبها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الشخير حالة شائعة تعطل النوم ويحدث ذلك عندما لا يتمكن الهواء من التدفق بسهولة عبر أنفك أو فمك، وقد تزيد هذه الحالة المزمنة من خطر الإصابة ببعض الحالات الصحية مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

ويمكن أن يكون الشخير أيًضا أحد أعراض حالة أكثر خطورة مثل انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، ويرتبط أيضا بمجموعة من الحالات التي تهدد الحياة بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

الآثار الجانبية للشخير أثناء النوم

وتشمل بعض الآثار الجانبية الخطيرة للشخير ما يلي:

تمزق الأوعية الدموية:

الشخير يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية الناجمة عن انسداد وتمزق الأوعية الدموية، وكشف البحث الذي ُنشر في مجلة ذا لانسيت الطبيبة، بيانات من أكثر من 82 ألف شخص بالغ في الصين.

وطوال 10 سنوات في المتوسط، أصيب نحو 19 ألفا و623 مشاركا بسكتة دماغية، بما في ذلك 11 ألفا و483 حالة من السكتة الدماغية الناجمة عن انسداد في تدفق الدم إلى الدماغ.

ضعف شريان الدماغ يؤدي لنزيف

وأصيب نحو 5 آلاف و710 أشخاص بسكتة دماغية نزفية ناجمة عن ضعف شريان في الدماغ بدأ فجأة في النزيف بسبب تمزقه.

وقال الباحثون إن الأشخاص الذين يشخرون كانوا أكثر عرضة للمعاناة من السكتات الدماغية

أمراض القلب

الشخير يعرضك أيًضا لخطر كبير للإصابة بأمراض القلب القاتلة والتي تشمل النوبات القلبية، أو آلام خطيرة في الصدر، أو قصور القلب الذي يمكن أن يكون مميًت.

توقف التنفس أثناء النوم

يمكن أن يكون الشخير وخاصة بصوت عاٍل يتخلله توقف التنفس علامة على انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم.

وتعرضك هذه الحالة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير وينصح الأطباء بمعالجتها على الفور.

ضغط دم مرتفع

الشخير بصوتٍ عالٍ وانقطاع التنفس أثناء النوم يمكن أن يؤثر أيضا على مستويات ضغط الدم لديك.

علامات وأعراض الشخير

الصفير.

الشخير.

القرقرة.

القذف والتحول أثناء النوم.

الاستيقاظ مع جفاف أو التهاب في الحلق

التعب.

الصداع.

تقلب المزاج.

صعوبة التركيز.

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