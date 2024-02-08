الامارات | مهرجان أضواء الشارقة.. وبدأت الليالي المبهرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عند تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الأربعاء، تزينت الشارقة بلوحات فنية على مختلف معالمها مع انطلاق فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان أضواء الشارقة، التي انطلقت من مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، إذ شهدت واجهاته عروضاً ضوئية أخذت الحضور في رحلة تجمع بين أصالة هوية الشارقة ودولة الإمارات، والرؤية المستقبلية الطموحة، من خلال الرموز التي جسدتها الأضواء وروت مسيرة الشارقة واتجاهات تطورها.

وتضمن حفل افتتاح المهرجان، الذي حضره نخبة من رؤساء الهيئات والدوائر والمؤسسات وكبار الشخصيات والوفود الزائرة، عرضاً مرئياً تم إهداؤه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة مرور 52 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة الشارقة.

ويشهد المهرجان، الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي خلال الفترة من السابع وحتى 18 الجاري، عروضاً بصرية فنية باستخدام أحدث التقنيات الضوئية في 12 موقعاً معمارياً وطبيعياً في مختلف أنحاء إمارة الشارقة.

من جهته، أكد رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، خالد جاسم المدفع، أن القطاع السياحي في الشارقة من القطاعات الحيوية والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، والتي تشهد تطوراً نوعياً على مختلف الصعد، بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مشيراً إلى أن مهرجان أضواء الشارقة يشكل إضافة سياحية نوعية، لما يحظى به من صدى إعلامي وجماهيري واسع، ما يجعله وجهةً جاذبة تستقطب آلاف الزوار والسياح من مختلف أنحاء الدولة والعالم، تروج لمقومات الإمارة ومنجزاتها.

ويشارك في المهرجان أكثر من 15 فناناً عالمياً، يقدمون أعمالاً فنية ضوئية تضيء 12 معلماً سياحياً من أبرز المعالم الثقافية والطبيعية في الإمارة، منها ثلاث مواقع جديدة لهذا العام، وهي القيادة العامة لشرطة الشارقة، والسوق العام بالحمرية، واجهة كلباء المائية، إلى جانب مواقع أخرى تتضمن: بحيرة خالد، واجهة المجاز المائية، ومقر مجموعة بيئة، وحصن الذيد، ومسجد الشارقة، ومسجد الشيخ راشد القاسمي، ومسجد النور، وسد الرفيصة، فضلاً عن قرية الأضواء التي انطلقت بداية الشهر الجاري مقابل مبنى قاعة المدينة الجامعية بالشارقة.