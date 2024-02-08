الامارات | للاستفادة بمادة مهمة جداً للصحة.. تناول العنب والتوت بهذه النصيحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصى مركز استشارات المستهلك بولاية شمال الراين ويستفاليا بألمانيا بتناول التوت والعنب بمفردهما، للاستفادة من مادة «الفلافانول» الموجودة بهما.

وأوضح أن الفلافانول هي مركبات نشطة بيولوجياً ذات فائدة كبيرة للصحة؛ إذ تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة.

وأضاف المركز أن مركبات الفلافانول تعمل فقط في الجسم إذا لم تتحد مع إنزيم معين، ألا وهو «بوليفينول أوكسيديز» (PPO) الذي يوجد في 18 نوعاً من الفواكه والخضراوات بالإضافة إلى الأطعمة النباتية، على سبيل المثال: التفاح والموز والشاي الأخضر.

وأردف المركز الألماني أن الأطعمة، التي تحتوي على إنزيم «بوليفينول أوكسيديز»، تعمل على تكسير الفلافانول. ولذلك ينبغي تناولها على مسافة كافية من التوت والعنب، مثال: يمكن تناول التوت بمفرده أو مع الموسلي في الصباح، ثم تناول التفاح أو الموز كوجبة خفيفة بعد الظهر.