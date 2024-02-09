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الامارات | قصائد «النبطي» تضيء «قصر الثقافة»

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر النبطي في دورته الـ18، شهد قصر الثقافة في الشارقة، فعاليات الأمسية الثالثة للمهرجان، بمشاركة خمسة شعراء، هم: سعيد البلوشي (الإمارات)، وسيف المذروب الريسي (سلطنة عُمان)، ويوسف الخلف (البحرين)، وعبدالرحمن الحبلاني (الكويت)، وعدي الدهمشي (سورية)، وقدّمها الإعلامي محمد هلال العنزي.

حضر الأمسية رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، عبدالله بن محمد العويس، ومدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، محمد إبراهيم القصير، ومدير مجلس الحيرة الأدبي، بطي المظلوم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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