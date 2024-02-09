الامارات | القرية العالمية: انتظروا فرقة «ميامي» قريباً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، حفلاً فنياً لفرقة «ميامي» الكويتية في 22 فبراير الجاري، على خشبة المسرح الرئيس.

ويأتي حفل «ميامي» ضمن سلسلة الحفلات الغنائية التي تقدمها القرية العالمية في موسمها الـ28، إذ تحتضن الوجهة العائلية الشهيرة في دبي فعاليات ترفيهية وغنائية مميزة من أنحاء العالم، لتتيح للملايين من ضيوفها تجارب ثقافية وترفيهية متنوّعة وفريدة من نوعها.

وستقدم فرقة «ميامي» لضيوف القرية العالمية مجموعة من أشهر أعمالها الفنية، بما فيها أغنيات: «بستانس» و«شيلوها شيلة» و«فيكم طرب» و«اشلون انساك»، التي لاقت روّاجاً على امتداد العالم العربي. كما سيستمتع عشاق الفرقة بأحدث أعمالها.

يشار إلى أن الحفلات الغنائية على المسرح الرئيس في القرية العالمية تكون مفتوحة أمام الضيوف، مع توفير مناطق مخصصة للعائلات والنساء.