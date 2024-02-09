الامارات | 15 سنة سجن وغرامة 20 مليوناً لعراقي وزوجته باعا طفلهما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت محكمة عراقية في النجف امس، حكماً بالسجن 15 سنة، وفرضت غرامة مالية بقيمة 20 مليون دينار (أكثر من 15 ألف دولار)، بحق زوجين أقدما على بيع طفلهما.

وذكر مصدر قضائي لـوكالة أنباء عراقية محلية، أن «جنايات النجف الأشرف أصدرت حكماً بالسجن 15 سنة وغرامة مالية 20 مليون دينار عراقي بحق مدان وبالاشتراك مع زوجته ببيع طفلهما».

وأشار المصدر إلى أن «المتهمَين أقدما على بيع طفلهما مقابل مبلغ 15 مليون دينار عراقي في مدينة الكوفة بتاريخ 24 يونيو من عام 2022».

وكانت وكالة الاستخبارات العراقية قد كشفت في يونيو من عام 2022 عن إحباط عملية بيع طفل بمبلغ 15 مليون دينار عراقي (أي أكثر من 11 آلاف دولار).

وأعلنت الوكالة آنذاك، أن عناصرها تمكّنوا من القبض على عصابة متهمة بالاتجار بالبشر تقودها امرأة بالقرب من مطار النجف. وتم ذلك أثناء محاولة المرأة بيع طفل يبلغ من العمر شهرين بنحو 15 مليون دينار عراقي، فأوقفت وسُلمت إلى الجهات المعنية؛ تمهيداً لمحاكمتها.