الامارات | حفل زفاف مزيف في الهند للحصول على تمويل حكومي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنتشر في الهند حفلات الزفاف الجماعية التي تمولها الحكومة أو هيئات خيرية أو حتى رجال أعمال.

ومؤخراً كشفت السلطات في ولاية أوتار براديش، عن القبض على مجموعة من الأشخاص نظموا حفل زفاف مزيف للحصول على تمويل.

فقد ألقت السلطات في الهند القبض على 15 شخصاً، في الولاية لتورطهم بعملية احتيال عبر تنظيم حفل زفاف جماعي مزيف، وذلك للحصول على التمويل الحكومي مع نية تقاسمه لاحقاً.

وأقيم الحفل في منطقة باليا بولاية أوتار براديش بمشاركة نحو 568 شخصاً.