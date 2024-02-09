الامارات | فصل مدير مدرسة ياباني شرب قهوة تقدّر بـ 3 دولارات من ماكينة المدرسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تم فصل مدير مدرسة في اليابان بسبب شربه كميات قهوة أكثر من تلك التي يدفع ثمنها في ماكينة المدرسة للقهوة، وما هو ما قدر بقيمة ثلاث دولارات تقريبا على مدى عدة أشهر.

وبحسب موقع "يوميوري" الإخباري، فقد تمت إحالة مدير مدرسة شويو الإعدادية التابعة لبلدية تاكاساجو في المدينة ذاتها، على بعد 30 ميلا غرب كوبي، إلى الشرطة المحلية في ديسمبر من العام الماضي.

وتم الإبلاغ عنه للاشتباه في سرقته هذه، بعدما لاحظ موظفون أنه سكب كمية قهوة كبيرة بقيمة 180 ينًا، (حوالي 97 بنسًا) ، في فنجان مخصص للقهوة العادية بقيمة 110 ينات، (أو حوالي 59 بنسًا).

وفي نهاية المطاف، قرر الفرع المحلي لمكتب المدعي العام لمنطقة كوبي أنه لن يحاكمه، ولكن دون أن يعني أن مشاكل الرجل انتهت عند هذا الحد.

إذ قام مجلس التعليم بعد أيام بمحافظة هيوغو بمعاقبته بسبب تصرفاته الغريبة مع ماكينة صنع القهوة قبل أن يحكم عليه بالفصل التأديبي.

واعترف المدير النادم بسكب كمية من القهوة المدرسية أكثر مما كان يدفع في سبع مناسبات منفصلة بين يونيو وديسمبر 2023.

وأوضح أمام مجلس التأديب أنه فعل ذلك أول مرة عن طريق الخطأ "لكن الموظفين لم يخبروني (بالمشكلة)، لذلك فعلت ذلك لأنني أستطيع الحصول على المشروب بسعر أرخص".