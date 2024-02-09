الامارات | الغش في اختبار القيادة يدخل رجلا المستشفى لسحب سماعة من أذنه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُدخل أحد المتقدمين لنيل رخصة قيادة في إيطاليا المستشفى، حيث أزال له طبيب سماعة في قناة الأذن استخدمها الرجل للغش في اختبار قانون السير، على ما أعلنت الشرطة الإيطالية الجمعة.

وخلال الاختبار الذي أجري في مقاطعة كومو قرب ميلانو (شمال)، أثار أداء المرشح ارتياباً لدى المسؤول عن الفحص النظري.

وكان الشاب البالغ 25 عاماً مزوداً سماعة أذن صغيرة وكاميرا صغيرة متصلة بهاتفه الخلوي الذي كان مخبّأ في سترته. وسمح له الجهاز بالتواصل مع شريك كان في إمكانه رؤية النموذج الذي يتضمن الأسئلة وإعطاؤه الإجابات الصحيحة.

وكشفت الشرطة، بعد تلقيها إخطاراً من الفاحص، فور وصولها الحيلة التي استخدمها المرشح لاجتياز الاختبار بطريقة احتيالية، فنقلته إلى المستشفى.

وقالت الشرطة في بيان إن "تدخل الطبيب كان ضرورياً لاستخراج سماعة الأذن الصغيرة، المخفية بشكل خطر في قناة الأذن، لتجنب الإضرار بسمعه".

ولدى خروجه من المستشفى، قُدّمت شكوى قانونية بحق الشاب، وصادرت الشرطة معداته.