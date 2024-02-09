الامارات | متوفر بـ 40 لغة.. "جوجل" تغير اسم "بارد" إلى "جيميناي" بمميزات وقدرات جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا تتوقف شركة "جوجل" عن فرض نفسها في طليعة الابتكار من خلال تعميق استثماراتها في الذكاء الاصطناعي؛ لتحسين وتعزيز مجموعة منتجاتها، وأبرزها وظائف البحث.

ويتجلى هذا الالتزام بوضوح في التوسع الأخير في تجربة البحث التوليدي (SGE)، المتاحة لاختبارها في "Google Labs" ودمجها للذكاء الاصطناعي في خدماتها السحابية ومساحات العمل إلى جانب خدمة الاشتراك "Google One" ذات الشعبية المتزايدة، والتي أصبحت متاحة الآن، وعلى وشك الوصول إلى علامة فارقة تبلغ 100 مليون مشترك.

بداية عصر "جيميناي"

كان شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2023 بمثابة لحظة محورية في رحلة «جوجل» مع بداية عصر "جيميناي"(Gemini)، الذي وضع معياراً جديداً في قدرات الذكاء الاصطناعي عبر تحليل النصوص والصور والصوت والفيديو. ومع ذلك، فإن طموحات "جيميناي" تتجاوز النماذج نفسها، وتعزز نظاماً بيئياً شاملاً يدعم التجارب الرقمية اليومية لمليارات المستخدمين، بينما يعمل النموذج في الوقت نفسه على تمكين المطورين والشركات من ريادة الحلول المبتكرة.

أحد الإنجازات البارزة ضمن هذه المبادرة هو نموذج "Ultra 1.0" وهو الأول من نوعه الذي يتفوق على الخبراء من البشر في معيار فهم اللغة "متعدد المهام الهائل (MMLU)"، وهو اختبار صارم يشمل 57 موضوعاً متنوعاً، شمل الرياضيات والفيزياء والتاريخ والقانون، والطب والأخلاق وغيرها. ويؤكد هذا الإنجاز على المعرفة التي لا مثيل لها للنموذج وبراعة حل المشكلات. والآن تخطو "جوجل" خطوة أبعد إلى الأمام عبر توفير"Gemini Ultra" في جميع منتجاتها حول العالم.

اسم "بارد" يصبح "جيميناي"

وبناءً على هذا الأساس، تغيّر "جوجل" اسم "بارد" (Bard) إلى "جيميناي" (Gemini) بهدف التوافق مع التكنولوجيا المتطورة التي يقوم عليها نموذج الذكاء الاصطناعي. ويعِد برنامج «جيميناي" (Gemini) المتوفر بـ40 لغة، ويمكن الوصول إليه عبر الويب بتجربة ثورية لرفع مستوى العملية الإبداعية والإنتاجية. وسيتوفر النموذج في تطبيق "Gemini" الجديد على "أندرويد"، وفي تطبيق "جوجل" على "iOS" وسيكون باللغة الإنجليزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأيام المقبلة. وسيطلق على الإصدار المزود بـ"Ultra" تسمية "Gemini Advanced" وهو تجربة تتمتع بقدرات جديدة أعلى بكثير على التحليل واتباع التعليمات والتعاون الإبداعي. وسيُتاح باللغة الإنجليزية لأي مستخدم لديه اشتراك في خطة "Google One Ai premuim» الجديدة.

قدرات "جيميناي" الأخرى

يمتد تأثير "جيميناي" (Gemini) إلى منتجات "جوجل" المستخدمة على نطاق واسع مثل "Workspace" و"Google Cloud"، مما يقدم بُعداً جديداً للإنتاجية والأمان للمستخدمين الأفراد والشركات على حدٍّ سواء.

على سبيل المثال، فإن ميزات مثل "مساعدة في الكتابة" عبر "Duet AI" والتي سيصبح اسمها "Gemini" في "Workspace" تشكل أمثلة على التطبيقات العملية لهذه التقنية في تعزيز الكفاءة والإبداع في مكان العمل. وبالنسبة لمستخدمي "Cloud" سيتغير أيضاً اسم "Duet AI" ليصبح "Gemini" في الأسابيع المقبلة.

وبينما نقف على أعتاب هذا العصر الجديد في الذكاء الاصطناعي، فإن إطلاق "Gemini Advanced" والميزات المصاحبة له من خلال خطة "Google One AI Premium Plan" يبشّر بمستقبل يكون فيه دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإبداع البشري وحل المشكلات والتعلم عميقاً ومفيداً. إن رحلة "Gemini" من نموذج مبتكر إلى نظام بيئي متعدد الأوجه، تعكس رؤية "جوجل" الدائمة لتسخير التكنولوجيا لفتح إمكانيات جديدة للابتكار والتعاون والنمو في العصر الرقمي.