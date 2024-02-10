الامارات | «أصدقاء مرضى السرطان».. مبادرات مجتمعية في يومه العالمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» احتفاء بـ«اليوم العالمي للسرطان» و«الأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان» مجموعة من المبادرات، لتعزيز الجهود الرامية إلى رفع الوعي بالسرطان، ودعم المرضى والناجين وعائلاتهم تماشياً مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، الرامية إلى تثقيف وتوعية وتمكين المجتمع في هذا المجال.

وأطلقت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، بالتعاون مع «الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان»، سلسلة من المبادرات خلال الأسبوع، تحت شعار «نحن معكم».

وتعاونت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» مع «ريكسوس مارينا» أبوظبي، لتنظيم فعالية «مسيرة ريكسوس» التي جمعت 100 راكب دراجة في «كورنيش المارينا». ونجحت الفعالية في تعزيز النشاط البدني وجودة الحياة والصحة العامة.

وإلى جانب المسيرة الخيرية قدمت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» الفحوص الطبية المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي في «كورنيش ريكسوس» أبوظبي.

وأطلقت الجمعية مبادرة لجمع التبرعات على منصة YallaGive تشجع من خلالها جميع أفراد المجتمع على التبرع مباشرة، أو إطلاق حملاتهم الخاصة على المنصة.

كما تعاونت الجمعية مع «بلدية دبي» و«دبي سفاري بارك» لرفع الروح المعنوية لعدد من مرضى السرطان والناجين.

ونظمت الجمعية، بالتعاون مع شركة «ناوس كوزميتكس» الشرق الأوسط، زيارة للأطفال المصابين بالسرطان في «مستشفى ميديكلينيك» بدبي.