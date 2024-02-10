الامارات | عبدالله السعدي في ضيافة «المورد العربي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - یستضیف مركز المورد العربي لدراسة الفن في جامعة نیویورك أبوظبي، یوم 12 فبرایر الجاري في جامعة نیویورك أبوظبي، حواراً حول المعرض الفردي القادم لرائد الفن المفاھیمي الإماراتي عبدالله السعدي، في المعرض الفني الدولي الـ60 في بینالي البندقیة.

وفي مناقشة تدیرھا الأستاذة بجامعة نیویورك أبوظبي ومدیرة مركز المورد العربي لدراسة الفن سلوى مقدادي، بین الفنان عبدالله السعدي والقیم الفني طارق أبوالفتوح. سیقدم المتحدثون رؤيتهم حول المعرض الفردي الذي يمثل مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة لهذا العام وعنوانه «عبدالله السعدي: أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان»، وسیضم المعرض ثماني مجموعات من الأعمال التي أنتجھا الفنان خلال رحلاته في الطبيعة. وستكشف المحاضرة أيضاً العملیة الفنیة للسعدي، وممارساته الغزیرة التي تراوح بین الرسم والنحت والأداء والتصویر الفوتوغرافي.

ومركز المورد العربي لدراسة الفن ھو مركز أبحاث وأرشیف في جامعة نیویورك أبوظبي للدراسات متعددة التخصصات للفنون البصریة في العالم العربي.