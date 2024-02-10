الامارات | «رحلة ابتكار» في مكتبة محمد بن راشد احتفاءً بشهر الابتكار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خطوة تعكس التزامها بدعم الإبداع والابتكار، وبالتزامن مع شهر الابتكار، تنظم مكتبة محمد بن راشد، معرض «رحلة ابتكار»، تحت شعار «عالم من الابتكار.. انطلاقة نحو المستقبل»، والذي يقدم لزواره فرصة متفردة لاستكشاف عالم الكتب والأفكار الخلاقة، وذلك حتى 29 فبراير الجاري.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، إن «المعرض يجسد رؤيتنا لدعم وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في المجتمع، حيث نسعى من خلالها لإلهام الزوار بمجموعة متنوعة من الأفكار والنظريات التي تُغذي العقل، وتُحفز على التفكير الإبداعي، وذلك انطلاقاً من إيماننا بأن القراءة والمعرفة هما الأساس لأي نهضة تنموية شاملة»، مضيفاً أن «مكتبة محمد بن راشد تقود اليوم دوراً محورياً في إثراء الحوار الثقافي، ودعم مسيرة التعليم والبحث العلمي، حيث تجمع بين الإرث الثقافي والابتكارات التكنولوجية لتوفير تجربة فريدة للقراء والباحثين لتبادل الأفكار وتنمية المعرفة».

ويهدف المعرض إلى إلهام الزوار، وتحفيز الابتكار في المجتمع، من خلال عرض مجموعة مميزة من الكتب والعناوين المختارة من المكتبات التسع المتخصصة في مكتبة محمد بن راشد. ويضم المعرض 135 كتاباً، تسلط الضوء على العديد من الموضوعات والمجالات باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تتنوع بين الثقافة والأدب، والاقتصاد والأعمال، والإبداع الإنساني، لتوفر للقارئ مجموعة غنية من المعرفة والإلهام.

ومن بين أبرز العناوين في المعرض «أهم عشرة اختراعات غيرت وجه العالم»، و«موسوعة الاقتصاد الابتكاري بين المفهوم والنظرية»، و«الإبداع والابتكار في منظمات الأعمال»، و«الإبداع المؤسسي.. إنشاء منظمة مبدعة»، و«الإبداع والأداء»، و«كيف تكون معلماً بارعاً»، وغيرها الكثير التي تستهدف تشجيع الأفكار الجديدة والمبتكرة.

ويتيح معرض «رحلة ابتكار» للزوار فرصة التعرف إلى أحدث النظريات والابتكارات والتطورات في مختلف المجالات، كما يُبرز الأهمية الكبيرة للقراءة والتعلم المستمر كأدوات أساسية للتقدم الشخصي والمجتمعي، ليشكل تجربة تعليمية وتثقيفية ومعرفية رائدة. وتتبنى مكتبة محمد بن راشد استراتيجية فعالة في تنظيم العديد من الفعاليات والمعارض المتنوعة والمجانية على مدار العام، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الثقافة والمعرفة كركائز أساسية للنهضة والتقدم، بهدف خلق بيئة ثرية تحتضن الإبداع وتشجع على الحوار الفكري، إلى جانب توفير فرصة للتعلم والاستكشاف وتبادل الأفكار، بما يعكس رؤيتها في تعزيز دور الثقافة في بناء مجتمع معرفي متقدم.

ويمكن لجمهور «مكتبة محمد بن راشد» الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول برنامج ورش العمل والفعاليات والمعارض المقامة على مدار العام، والتسجيل فيها وحضورها مجاناً، من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني mbrl.ae.

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كتاباً تسلط الضوء على العديد من الموضوعات والمجالات باللغتين العربية والإنجليزية.