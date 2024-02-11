الامارات | سائح كندي «يهذي» يفتح باب طائرة تايلاندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التايلاندية ومسؤولون إن سائحاً كندياً فتح باب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التايلاندية، بينما كانت تستعد للإقلاع من مطار تشيانغ ماي متجهة إلى العاصمة بانكوك.

وكتبت أنانيا تيانجتاي، وهي من مستخدمي «فيس بوك»، التي كانت على متن الطائرة: «عمّت حالة من الفوضى الطائرة بأكملها»، مضيفة أن «المسؤولين اقتادوا الراكب إلى خارج الطائرة».

وتابعت: «ماذا لو كنا على ارتفاع 30 ألف قدم فوق مستوى سطح البحر؟ ماذا كان سيحدث؟».

وقال مدير المطار إن «أحد الركاب فتح باب الطوارئ، ما أدى إلى فتح الزلاجة القابلة للنفخ ولم تتمكن الطائرة من الإقلاع».

وأوضح أن «الطائرة عادت إلى موقعها ونزل منها الركاب، وقام الفنيون بإجراء فحوص السلامة. وأضاف أن الواقعة أثرت على أكثر من 10 رحلات جوية أخرى في المطار».

وقال محامي السائح إن موكله «اعترف بأنه فتح الباب، والسبب أن الناس كانوا يلاحقونه، وتبيّن من سلوكه أنه كان يهذي على الأرجح». وقالت الخطوط الجوية التايلاندية إنه بعد التفتيش تم السماح للطائرة بالمغادرة. وأوضحت أن جميع الركاب وطاقم الطائرة بخير.

وفي وقت لاحق بثت قناة تلفزيون محلية لقطات للراكب وهو قيد الاحتجاز في مركز للشرطة، وقالت القناة إن السائح كندي.