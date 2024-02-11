الامارات | كرسي قديم يقود بريطانياً لربح فيلا في اسبانيا بثلاثة ملايين دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

ربح أب بريطاني فيلا في إسبانيا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني (3.7 مليون دولار)، ومبلغا نقديا كبيرا، بفضل قراره شراء كرسي مستعمل بذراعين.

وحصل جراهام دنلوب، 52 عامًا، على الكرسي الجلدي القديم من امرأة عبر الإنترنت عرضته مجانًا بشرط التبرع لأبحاث مرض الزهايمر في المملكة المتحدة.

وبعد التبرع، قرر جراهام الدخول في سحب جائزة تدعى Omaze تدعم نفس المؤسسة الخيرية. وبعد وقت غير قصير تبين للرجل أنه فاز بمفاتيح عقار مذهل تبلغ قيمته أكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني ومبلغ إضافي قدره 250 ألف جنيه إسترليني نقدًا (315 ألف دولار).

وقال جراهام إن المرأة التي أعطته الكرسي أرادت منه التبرع لأبحاث مرض الزهايمر في المملكة المتحدة لأن زوجها الراحل كان يعاني من الخرف. وقال: "إن سبب دخولي في السحب هو عشوائي تمامًا، فقد كنت أبحث عن كرسي بذراعين في مكتبي المنزلي لفترة من الوقت وظهر واحد في موقع Gumtree " وأضاف "حين قررت شراءه رفضت المرأة أن تأخذ أي أموال مقابل ذلك، وبدلاً من ذلك طلبت منا أن نخصص شيئًا لجمعية الزهايمر الخيرية، حيث كان زوجها الراحل يعاني من الخرف." وتابع غراهام "لذلك قمت بالتبرع لأبحاث مرض الزهايمر في المملكة المتحدة، ثم رأيت أنهم قد دخلوا أيضًا في شراكة مع Omaze، لذلك اشتريت بطاقة إلى سحب اليانصيب الخاص بها. لم أفكر في الأمر مرة أخرى ونسيت تمامًا أنني دخلت."

وعندما اتصلت إدارة اليانصيب بجراهام لأول مرة لإعلامه بأنه فاز بجائزة، كان قد نسي أنه اشترك. واحتفل الرجل بفوزه الكبير "بأفضل طريقة يمكن أن يفعلها رجل بريطاني"من خلال "فتح الغلاية عند تناول كوب من الشاي". وتحتوي الفيلا الجديدة المكونة من أربع غرف نوم في مايوركا على حوض سباحة وإطلالات خلابة على الجبل.

وقال جراهام : " لم يعجب مظهر الكرسي المحظوظ في البداية زوجتي، لكنها بالطبع تحبه الآن تمامًا!"

وجراهام، الذي اشترى مشاركته الفائزة بمبلغ 75 جنيهًا إسترلينيًا ( أقل من مئة دولار)، متزوج من زوجته أماندا منذ 15 عامًا ولديهما طفلان، ابنة تبلغ من العمر 18 عامًا وابنًا يبلغ من العمر 15 عامًا.

وعلق في النهاية قائلا "نحن نحب إسبانيا ولكننا لم نحلم أبدًا بأننا سنملك مكانًا هنا - خاصة مكانًا مثل هذا! ربما يتعين علي تحسين لغتي الإسبانية قليلاً ".