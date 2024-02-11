الامارات | 3 كلاب «روت وايلر» تنهش عدّاء حتى الموت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي عدّاء حتفه على يد ثلاثة من كلاب «روت وايلر» أثناء الجري قرب العاصمة الإيطالية روما صباح اليوم الأحد.

وذكرت الشرطة أن الكلاب نهشت الرجل (50 عاماً) حتى الموت في حديقة ببلدة مانزيانا الصغيرة في إيطاليا.

واكتشف أحد المارة جثة العداء المشوهة في الصباح. ويشتبه في أن الكلاب هربت من منزل قريب.

وتم تخدير الكلاب بعد العثور على الضحية وأسرها ونقلها إلى مؤسسة لتربية الكلاب. والأمر الآن متروك للسلطات لتقرر ما الذي ستفعله معها.

وعلى أقل تقدير، سيتم توجيه تهمة عدم بذل العناية الواجبة لمالك الكلاب.