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الامارات | في حب «العربية»

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في الشارقة «مناهزات اللغة العربية لدول الخليج»، التي تشارك فيها الإمارات والسعودية والبحرين وقطر وسلطنة عُمان والكويت، في مدينة الشارقة، خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجاري. وسيكشف المركز غداً خلال مؤتمر في مقره بالمدينة الجامعية بالشارقة عن تفاصيل الحدث.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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