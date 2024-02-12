الامارات | في حب «العربية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في الشارقة «مناهزات اللغة العربية لدول الخليج»، التي تشارك فيها الإمارات والسعودية والبحرين وقطر وسلطنة عُمان والكويت، في مدينة الشارقة، خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجاري. وسيكشف المركز غداً خلال مؤتمر في مقره بالمدينة الجامعية بالشارقة عن تفاصيل الحدث.