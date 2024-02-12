الامارات | معالم الإمارات ترضي كل الأذواق.. جهزوا الكاميرات لألبوم ذكريات لا تنسى

شكرا لقرائتكم خبر عن معالم الإمارات ترضي كل الأذواق.. جهزوا الكاميرات لألبوم ذكريات لا تنسى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتضن دولة الإمارات طيفاً واسعاً من المعالم السياحية التي تستهوي عشاق التصوير والتقاط أجمل الذكريات، لاسيما بعد جولات سياحية حافلة بالاستمتاع بالكنوز الطبيعية التي تقدمها المحميات والكثبان الرملية الساحرة والشواطئ الخلابة والجبال العريقة، أو تأمل الإبداعات المعمارية الهندسية الفريدة التي حازت بها دولة الإمارات قصب السبق العالمي، أو التنقل في الأسواق القديمة، وتنسم عبق التراث الذي يحمل في طياته العديد من الذكريات والتقاليد الأصيلة التي عاشها الآباء والأجداد.

وتنتشر في أرجاء دولة الإمارات الكثير من هذه المعالم السياحية التي تستقطب سنوياً ملايين الزوار المحليين والسياح من خارج الدولة، لاسيما خلال النسخة الرابعة من حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي تبرز جماليات السياحة الإماراتية من مقومات طبيعية وجغرافية وتراثية، تترك لدى الزائر ذكريات لا تنسى.

تصاميم خلابة

يستقبل جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي ملايين المرتادين كل عام للاستفادة من المبادرات والبرامج الدينية والثقافية، والاستمتاع بتأمل التصاميم المعمارية الإسلامية والحديثة، إذ يُعد أحد أكبر المساجد في العالم، ومن أضخم الأعمال المعمارية التي تمزج بين مختلف مدارس العمارة الإسلامية، ويتميز بعدد كبير من القباب التي تصل إلى 82 قبة، وأكثر من 1000 عمود.

كما تُزيّن الجامع ثريات مطعّمة بذهب عيار 24 قيراطاً، وتغطّي أرضيته أكبر سجادة يدوية الصنع في العالم، وتتدلّى في قاعة الصلاة الرئيسة واحدة من أكبر الثريات في العالم.

فيما يوفر قصر الوطن لزواره العديد من التجارب الإنسانية والثقافية، وتمتاز القاعة الكبرى بمجموعة من الإبداعات الهندسية التي تُظهر براعة وحِرفية الفنون العربية التقليدية، إذ تجسدت في قبتها المركزية ومداخلها المقنطرة والزخارف والفسيفساء المذهلة. وافتتح القصر رسمياً أمام زيارات الجمهور في عام 2019، كما أعلن في فبراير 2022 عن افتتاح «قاعة البرزة» أمام الزوار للمرة الأولى، التي تجسد المجلس الإماراتي التقليدي الذي يعد من الملتقيات الاجتماعية المستوحاة من الإرث الإماراتي العريق. وتعد زيارة قصر الوطن من التجارب الثقافية المميزة للزوار للاستمتاع بتصاميمه الهندسية والمعمارية الفريدة، وما يزخر به من مقتنيات وأعمال فنية تجسد الإرث الغني للدولة.

ويبرز متحف اللوفر- أبوظبي كأول متحف عالمي في العالم العربي، يجسّد الانفتاح على الحضارات العالمية، ويقع المتحف في قلب المنطقة الثقافية على جزيرة السعديات، حيث يجد عشّاق الفنّ ملاذهم بين الأعمال الفنية ذات الأهمية التاريخية والثقافية والاجتماعية.

تباين ساحر

ولالتقاط أفضل المشاهد الصحراوية، تحتضن واحة ليوا في أبوظبي، التي تقع في الطرف الشمالي من الربع الخالي، أكبر صحراء رملية شاسعة في العالم، تبايناً ساحراً شكّله تمازج بساتين النخيل الخضراء، والكثبان الرملية العالية الحمراء.

كما يُشرف جبل حفيت على مدينة العين، ويتيح للزوار الاستمتاع بإطلالات خلابة على المدينة الزاخرة بالحدائق الغنّاء.

شموخ بقلب دبي

ويقف برج خليفة شامخاً في منطقة وسط دبي «داون تاون»، مشكلاً أعلى ناطحة سحاب في العالم، ويعد تحفة هندسية يزين وسط مدينة دبي. كما تضم «داون تاون» أطول نافورة راقصة في العالم «نافورة دبي»، وتقع في بحيرة البرج مقابل دبي مول، أحد أكبر مراكز التسوق والترفيه في العالم.

بينما يتميز فندق برج العرب، أحد أشهر المعالم السياحية في الإمارات، بهندسته المعمارية المبدعة، وإطلالاته البحرية الآسرة، وتم تصنيفه من فئة سبع نجوم، بفضل تصاميمه الداخلية الفخمة ومطاعمه الشهيرة.

أما سوق الذهب في دبي فيعد من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة، ووجهة سياحية مميزة، ويقع في منطقة ديرة مقابل خور دبي، وعلى بُعد مسافة قصيرة من الأسواق التقليدية الأخرى ومحطات قوارب العبرة. في حين يعد حي الفهيدي التاريخي أبرز المواقع التراثية في الإمارات، ويعكس نمط الحياة التقليدية الذي كان سائداً في دبي قبل قرون

عدة، وتنتشر فيه المتاحف والمعارض الفنية والمطاعم.

بين الزهور والفراشات

ومن الأماكن الساحرة التي تستهوي عشاق التصوير خور دبي الذي يمتد بطول 15 كيلومتراً، ويقسم مدينة دبي إلى قسمين. وفي دبي أيضاً تتألق حديقة ميراكل غاردن دبي، أكبر حديقة أزهار طبيعية في العالم، التي تبلغ مساحتها 72 ألف متر مربع، وتضمّ مجموعة رائعة من الهياكل الشهيرة المكسوّة بأكثر من 50 مليون زهرة. كما يمكن زيارة حديقة الفراشات التي تضم أكثر من 15 ألف فراشة.

وفي دبي أيضاً تبرز العديد من المتاحف، ومنها «متحف الاتحاد» الذي يتمتع بمكانة أثيرة في قلوب الإماراتيين، ففيه رفع علم دولة الإمارات للمرة الأولى، وأعلن عن تأسيس الدولة، ويروي قصة دولة الإمارات. فيما يعرض «متحف دبي» أسلوب الحياة التقليدية قبل اكتشاف النفط، فيما يعد «متحف المستقبل» أحد أكثر الأيقونات المعمارية إبداعاً وتفرداً في العالم.

وفي الشارقة، تبرز واجهة المجاز المائية بإطلالتها المتميزة على بحيرة خالد، والمسطحات الخضراء الممتدة والحدائق. أما قناة القصباء فهي الأخرى وجهة مميزة مفعمة بالحيوية.

كما يعد «قلب الشارقة» وجهة ثقافية تختزن بين طرقاتها وصروحها المعمارية أصالة المدينة وتراثها العريق، وتم ترميم الكثير من البيوت القديمة في قلب الشارقة، وأعيد إليها جمالها السابق لتكون إرثاً حضارياً، ومنطقة فنية تعكس أصالة دولة الإمارات.

وللاسترخاء والتقاط أجمل الصور على شواطئ خلابة، تعد مدينة خورفكان من أجمل الوجهات الساحلية في الدولة، إذ تمتاز بساحلها الرملي، فيما تعانق الجبال فضاءات المدينة. كما تضم استراحة السحب التي تقع على قمة جبلية يصل ارتفاعها إلى 600 متر فوق سطح البحر، وشيدت على شكل دائري يضمن استمتاع الزوار برؤية المدينة من جهاتها الأربع.

وفي عجمان، تتألق محمية الزوراء الطبيعية، التي تنبض بالحياة البرية، وتتكون من شجيرات القرم ومياه نقية زرقاء وشواطئ رملية.

في حين يعد الحي التراثي وجهة سياحية متفردة تقوم على تاريخ عريق يعبق بالتراث والأصالة، وتبرز الهوية الأصيلة للإمارات.

وفي أم القيوين، تعد جزيرة السينية وجهة تربط الحاضر بالزمن الجميل، وتعكس تاريخ وحضارة وبيئة الإمارة بأبهى صورها.

بينما في رأس الخيمة يعد جبل جيس أعلى قمة جبلية في الإمارات، ويصل ارتفاعه إلى 1934 متراً فوق سطح البحر، ويتيح التقاط أجمل الصور بإطلالات بانورامية على كامل الإمارة. وتعتبر جزيرة المرجان نقطة جذب للزوار المحليين والسياح.

• 50 مليون زهرة تتضمنها «ميراكل غاردن دبي».

• محمية الزوراء الطبيعية تتزين بشجيرات القرم والمياه الزرقاء والشواطئ.

• إبداعات معمارية فريدة حازت بها دولة الإمارات قصب السبق العالمي.

قلاع عريقة

تعد قلعة الفجيرة إحدى أشهر وأكبر القلاع في الإمارات، وبُنيت في القرن الـ16، وتتكون من ثلاثة أبراج دائرية وآخر مستطيل، واتخذت شكل الربوة التي تجثو عليها، ويبلغ ارتفاعها 20 متراً عن سطح البحر، ما يمنحها مشهداً آسراً يزين أفق المدينة.

كما يمكن زيارة جزيرة سنوبي التي تعد من أهم الوجهات السياحية في الفجيرة، نظراً لطبيعتها الرائعة ومعالمها الأخاذة.