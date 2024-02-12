الامارات | قاعة مشاهير «الروك آند رول» تكشف مرشحي 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت قاعة مشاهير موسيقى الروك آند رول، أول من أمس، عن قائمة المرشحين للانضمام إليها خلال العام الجاري، وشملت القائمة للمرة الأولى المغنية وكاتبة الأغاني ماريا كاري ومغنية البوب شير.

ومن بين المرشحين للانضمام للمرة الأولى أيضاً فرقة الروك «فورينر»، ونجم الروك بيتر فرامتون، وفرقة «كول اند ذا جانج» لموسيقى الفانك، والمغني وكاتب الأغاني ليني كرافيتز، وفرقة البريت بوب «أويسس»، والمغنيتان هيلين فولوشاديه (شادِيه)، وشنيد أوكونور.

وظهرت المغنية ماري جيه. بلايج نجمة موسيقى الآر أند بي في القائمة للمرة الثانية. ومن أجل الانضمام لقاعة المشاهير، يجب أن يكون الفنان أو الفرقة قد أصدر أول تسجيل تجاري له قبل 25 عاماً على الأقل من سنة الترشيح.

وستعلن القائمة النهائية في أواخر أبريل المقبل.

ويبث الحفل الذي سيعقد في كليفلاند بولاية أوهايو مباشرة على منصة «ديزني+» وهناك بث خاص على شبكة «إيه.بي.سي».