الامارات | مكتبة محمد بن راشد تتذكر شاعر الحياة محمد بن حاضر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف مكتبة محمد بن راشد، الخميس المقبل، أمسية تحتفي خلالها بإبداع الراحل محمد بن حاضر، أحد الرموز البارزة في الشعر الإماراتي، وذلك في إطار استراتيجيتها ورؤيتها لإحياء الثقافة، وتعزيز الإرث الأدبي، وإثراء الحياة الثقافية، وتشجيع التفاعل الفكري والأدبي بين أفراد المجتمع.

يشارك في الجلسة الشاعر العراقي موفق العاني، الذي تمتع بصداقة وثيقة مع الشاعر الراحل، وكتب العديد من الأعمال التي تتناول حياته وشعره، إضافة إلى الدكتور شهاب غانم، الناقد والشاعر المعروف بأبحاثه العميقة في الأدب العربي، إلى جانب مشاركة نخبة من الشخصيات الأدبية والثقافية البارزة.

وستتضمن الأمسية نقاشات، وقراءات شعرية يقدمها الشاعر عتيق القبيسي، إضافة إلى مقطوعات على آلة العود يقدمها الفنان طارق المنهالي.

وستسلط الجلسة الضوء على الأثر الكبير الذي تركه الشاعر محمد بن حاضر في الساحة، من خلال استعراض أهم أعماله، والبحث في كيفية تأثره وتأثيره في البيئة الاجتماعية والثقافية التي عاش فيها، إضافة إلى مناقشة كيفية استخدامه للشعر وسيلة لاستكشاف الروح الإنسانية والتعبير عن معاني الحياة والوجود.

ودعت مكتبة محمد بن راشد، عشاق الأدب والثقافة للانضمام إلى الأمسية.