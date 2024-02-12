الامارات | مقتل طفلة وضعتها أمّها (بالخطأ) في الفرن بدل السرير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدعي العام الأميركي إن طفلة توفيت بعد أن وضعتها والدتها "عن طريق الخطأ" لتنام في الفرن.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اتُهمت ماريا توماس، من مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، بتعريض سلامة طفل للخطر.

واستجابت الشرطة بعد ظهر يوم الجمعة لبلاغ عن طفلة رضيعة لا تتنفس ومصابة بحروق واضحة. وتم إعلان وفاة الطفلة في مكان الحادث.

وقالت الشرطة إن أحد الشهود أخبر المسعفين أن الأم وضعت الطفلة لتأخذ قيلولة ووضعتها عن طريق الخطأ في الفرن بدلا من سريرها.

ولم يوضح كيف تم ارتكاب هذا الخطأ.

وقال جان بيترز بيكر، المدعي العام في مقاطعة جاكسون، في بيان: "نقر بالطبيعة المروعة لهذه المأساة وقلوبنا مثقلة بخسارة هذه الحياة الثمينة، نحن نثق في أن نظام العدالة الجنائية سيستجيب بشكل مناسب لهذه الظروف الفظيعة".