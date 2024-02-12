الامارات | قاضية ترسل 500 رسالة نصية خلال محاكمة قاتل تسخر فيها من الموجودين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

وافقت قاضية في ولاية أوكلاهوما على التنحي يوم الجمعة بعد أن تم ضبطها وهي ترسل مئات الرسائل النصية من مقاعد البدلاء أثناء الإشراف على محاكمة قتل طفل يبلغ من العمر عامين، بما في ذلك رسائل تسخر من المدعين العامين مليئة بالرموز التعبيرية.

ووافقت قاضية المقاطعة تريسي سودرستروم أيضًا على عدم السعي للحصول على منصب قضائي مرة أخرى في أوكلاهوما بموجب اتفاقية تسوية مقترحة مقدمة إلى محكمة أوكلاهوما بشأن السلطة القضائية. وكانت قد واجهت الإقالة من مقاعد البدلاء بسبب اتهامات شملت الإهمال الجسيم للواجب، والافتقار إلى المزاج المناسب، والفشل في الإشراف على مكتبها.

وقالت القاضية في رسالة استقالتها التي سلمت لوسائل الإعلام المحلية: "لقد وعدت باحترام الدستور بطريقة عادلة ومنصفة وفعالة. أعتقد أنني فعلت ذلك. ومع ذلك، كوني إنسانًا، فقد تعثرت أيضًا."

وأوصى رئيس المحكمة العليا في أوكلاهوما، جون كين، بإقالة سودرستروم بعد تحقيق وجد أنها سخرت من المدعين العامين، وأشادت بمحامي الدفاع ووصفت الشاهد الرئيسي للمدعي العام بالكاذب أثناء المحاكمة.

وأظهر مقطع الفيديو الأمني الذي نشرته صحيفة The Oklahoman، القاضية سودرستروم وهي ترسل رسائل نصية أو رسائل لمدة دقائق في كل مرة أثناء اختيار هيئة المحلفين، والبيانات الافتتاحية والشهادة أثناء المحاكمة في تشاندلر، على بعد حوالي 45 ميلاً (72 كيلومترًا) خارج مدينة أوكلاهوما.

وقامت سودرستروم، التي تولت منصبها العام الماضي، بتعليق نفسها طوعا في أكتوبر.

وتضمنت النصوص التي أرسلتها القاضية خلال محاكمة المتهم كريستان مارتزال بتهمة قتل ابن صديقته البالغ من العمر عامين، قولها إن المدعي العام كان "يتصبب عرقا بسبب معطفه". ووصفت النصوص محامية الدفاع بأنها “رائعة” وتساءلت “هل يمكنني التصفيق لها؟” أثناء المرافعات الافتتاحية لمحامي الدفاع. وفي المجمل، أرسلت سودرستروم أكثر من 500 رسالة نصية إلى مأمورها.

من جهته أُدين المتهم مارتزال في النهاية بالقتل غير العمد من الدرجة الثانية وحُكم عليه بالمدة التي قضاها.