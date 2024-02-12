الامارات | لم توافق البلدية فقام بتحويل مجرى النهر بنفسه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدين رجل أمريكي متهم بتحويل مجرى نهر الحديقة الوطنية لتسهيل وصول القوارب إلى بحيرة ميشيغان بارتكاب جريمتين على الأقل.

واتهمت المحكمة أندرو هوارد، من مدينة فرانكفورت بولاية ميشيغان، بتهمة العبث والتخريب يوم الأربعاء الماضي خلال محاكمة قصيرة أمام القاضي الأمريكي راي كينت.

وتعود القصة إلى أغسطس 2022، عندما شاهده أحد حراس خدمة المتنزهات الوطنية هوارد وهو يحفر بمجرفة مجرى النهر، بهدف تحويل نهر بلات في شاطئ بحيرة سليبنج بير ديونز الوطني إلى إحدى البحيرات العظمى، حسبما قال ممثلو الادعاء في دعوى قضائية.

وقالت مساعدة المدعي العام الأمريكي لورين بيكساكي: "في غضون أيام، تسببت القوة الطبيعية للمياه والسد الذي تم تشييده في تحويل النهر وإنشاء قناة جديدة إلى بحيرة ميشيغان والتي امتد عرضها إلى حوالي 200 قدم (حوالي ستين مترا) ".

وأضافت: "لقد بقيت على هذا الشكل تقريبًا خلال فصلي الصيف والخريف" مضيفة أنه "كان هناك بعد ذلك تدفق في عدد الصيادين الذين جاءوا إلى منصة إطلاق القوارب في نهر بلات للاستفادة من ظروف الوصول المواتية التي خلقتها القناة الجديدة."

من جهته قال المحامي الأمريكي مارك توتن إن هوارد كان لديه نزاع سياسي مع خدمة المتنزهات الوطنية وفي النهاية "تولى الأمور بنفسه".

ورغم المخالفة القانونية أعرب بعض المسؤولين الحكوميين والمحليين وأصحاب الأعمال ومجموعات الصيادين عن دعمهم لزيادة إمكانية الوصول إلى القوارب إلى البحيرة وجادلوا بأن ذلك أفاد النهر بالفعل، حسبما نقل موقع الأخبار المحلي Mlive.com. وقد دعا مسؤولو البلدة إلى تجريف مصب النهر، بحجة أن ضحالة المجرى تشكل خطراً على السلامة يعيق الوصول إلى خليج بلات لقوارب الإنقاذ.

ووفقًا لموقع Mlive.com، منذ توقف التجريف في عام 2016، توفي شخصان في الخليج فغرق مراهق من هولت أثناء السباحة وتوفي شاب يبلغ من العمر 21 عامًا عندما انقلب قارب الكاياك الخاص به، دون أن تتمكن قوارب الإنقاذ من الوصول إليهم.

ولكن رغم التأييد سيكون على هوارد أن يؤدي الأحكام القانونية ودفع الغرامات التي لم يكشف الخبر عن قيمتها.