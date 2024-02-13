الامارات | على وقع المطر.. مهرجان الشعر النبطي يلقي القصيدة الختامية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على وقع المطر، اختتمت أول من أمس، فعاليات مهرجان الشارقة للشعر النبطي في دورته الـ18، في المركز الثقافي بمدينة كلباء.

وشارك في أمسية الختام، التي شهدها الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم في مدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم بمدينة كلباء، الشعراء: محمد سرور الشامسي وسلطان الرفيسا (الإمارات)، وركاد الشمري وشهد الخزامي (العراق)، وآلاء أحمرو (الأردن)، وصلاح مطرف العنزي (الكويت)، وعامر العايذي (السعودية).

واستهلت الأمسية بأهازيج وعروض شعبية إماراتية، قدمتها فرقة «الشوين الحربية» بقيادة الشاعر علي الشوين. وفي نهاية الأمسية كرّم الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، الشعراء والإعلاميين والمشاركين في إنجاح فعاليات المهرجان الذي استمر سبعة أيام، وتوزعت أمسياته على أكثر من مكان، انطلاقاً من قصر الثقافة، وصولاً إلى الذيد وكلباء.

• الأمسية استهلت بأهازيج وعروض شعبية إماراتية.