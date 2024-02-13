الامارات | نصائح مفيدة لعلاج مشكلة جفاف العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 فبراير 2024

برلين - د.ب.أ

قدمت مجلة «فرويندين» بعض النصائح والإرشادات المهمة لمعالجة مشكلة جفاف العين، والتي تظهر آثارها السلبية بشكل أكبر في فصل الشتاء، على شكل حمرة بالعين وميل للحكة.

في البداية نصح خبراء المجلة الألمانية بتعرض العين للهواء النقي، الذي يساعد بشكل فعّال في استعادة رطوبة الغشاء المخاطي للعين، ومن ثم فإنه يُعدّ حائط الصد الأول والحماية ضد العدوى، وهنا يوصى بتهوية الغرف من آن إلى آخر خلال فصل الشتاء وعدم غلقها لفترات طويلة.

ومن الحيل المفيدة للحفاظ على رطوبة الهواء داخل الغرفة وجود الزرع والنباتات بها، وذلك بسبب عمليات النتح وتبخير السوائل الدائم، وهنا يوصي الخبراء الألمان بالأنواع ذات الأوراق الكبيرة بشكل خاص، وقد يكون لوعاء مملوء بالماء في الغرفة أو نافورة صغيرة فكرة العمل نفسها، خصوصاً إذا أضيف للماء بعض الزيوت العطرية، مثل اللافندر أو الأوكالبتوس.

وأوضح خبراء المجلة الألمانية أن النصيحة التالية لمعالجة جفاف العين هي شرب السوائل بشكل كاف، وذلك حتى يتم إمداد الجلد والأغشية المخاطية في منطقة العين بالسوائل اللازمة لعملها وترطيبها.

وشدد الخبراء على مراعاة عدم الشعور بالعطش المتكرر في فصل الشتاء، لذا يوصى بتناول الماء بشكل منتظم وحصول الجسم على لترين يومياً، وفي النهاية يوصى في الحالات الشديدة بزيارة طبيب العيون، الذي يصف غالباً قطرات مرطبة للعين.

مشكلة جفاف العين تظهر آثارها أكثر في فصل الشتاء. د.ب.أ