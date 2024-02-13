الامارات | «لقاء مارس» يعود تحت عنوان «تواشجات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها لربيع 2024، الدورة الـ16 من لقاء مارس السنوي، خلال الفترة من الأول إلى الثالث من الشهر المقبل.

ويستقطب اللقاء طيفاً واسعاً من المجموعات الفنية التي تتداخل ممارساتها العملية مع أشكال متنوعة من إنتاج الفن وبناء المجتمع.

وتنظم الدورة المقبلة تحت عنوان «تواشجات»، وتقدم العديد من الحوارات والنقاشات والمحاضرات والورش وعروض الأداء، التي تعاين الأساليب والطرائق التعاونية، وتعيد النظر في المقاربات الفنية والتقييمية الناشطة، التي يمكن أن تسهم في إعادة تشكيل دور الفن والفنانين في واقعنا الحالي. كما تستعرض أشكال التجمّع البديلة، على غرار منصات التعليم أو حركات الناشطين أو المراسلات أو المنشورات، والتي قد تكون بمثابة أدوات للعدالة الاجتماعية والتضامن والتعبئة السياسية. وقالت الشيخة حور القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون: «من خلال تركيزه على مشاركة المعرفة بين الفنانين والباحثين والطلاب والمنتجين الثقافيين، لطالما كان لقاء مارس على امتداد تاريخه منبراً للتجمع والنقاش والاستماع، وتعزيز التضامن بين مختلف المناطق».

ويدعو لقاء مارس 2024 المشاركين إلى إعادة تصور مستقبل أكثر شمولاً وإنصافاً، ويقوم على مبادئ الاستدامة والعيش الكريم، وذلك بالاعتماد على أشكال متعددة من الإنتاج الثقافي.