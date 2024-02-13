الامارات | مدينة إكسبو دبي نابضة بالحياة في رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد مدينة إكسبو دبي لإطلاق فعاليات الدورة الثانية من «حيّ رمضان» على امتداد أيام الشهر المبارك، لتتيح للزوار عيش أجواء مميزة مستوحاة من تقاليد شهر الصوم في دولة الإمارات، تتضمن خيارات متنوعة لتناول وجبات الإفطار والسحور، وعروضاً ثقافية وتراثية، وأنشطة متنوعة للعائلات، وسوقاً للحِرف اليدوية. وسيعود مدفع الإفطار هذا العام إلى مدينة إكسبو دبي، بينما ستنبض ساحة الوصل بالحياة بعد غروب الشمس بسلسلة من العروض الغامرة والمذهلة المُصممة خصوصاً لهذا الشهر المبارك، وعلى رأسها سرد قصص الأنبياء للأطفال المتجمعين تحت قبتها. ويمكن للزوار أداء الصلوات في مسجد مخصص في منطقة الاستدامة، بما في ذلك صلوات التراويح والتهجد.

وقالت المخرج الإبداعي التنفيذي في مدينة إكسبو دبي، آمنة أبوالهول: «يشعرنا قدوم شهر رمضان بالفرح والبهجة، ونجتمع فيه على المحبة وعمل الخير، واحتفاءً بهذا الشهر المبارك يشرفنا مشاركة فرحتنا بتنظيم فعاليات (حيّ رمضان) العائلية في مدينة إكسبو دبي التي تجمع الناس من جميع الجنسيات في مدينتنا، للاحتفال بتقاليد هذا الشهر من مختلف أرجاء العالم الإسلامي».

ستكون ساحة الوصل في قلب احتفالات شهر رمضان، لتغمر المناطق المحيطة بأجواء ساحرة، وتقدم تجربة حافلة بالبهجة، وسيستمتع الصغار بلقاء شخصيتي مدينة إكسبو (راشد ولطيفة)، حيث ستلعبان دور البطولة في العرض المسرحي «البحث عن القمر» في ساحة الوصل، بينما ستقدم ورش العمل والألعاب الغامرة التي تُعلم قيم شهر رمضان، مثل: الصبر واللطف والرحمة، وتشجع الأطفال من جميع الأعمار على احتضان ثقافة الشهر الفضيل.

وسيتاح للزوار استكشاف السوق النابضة بالحياة التي تقدم الحِرف اليدوية والملابس التقليدية والسلع ذات الطابع الرمضاني، إضافة إلى «دكان يدو»، حيث يمكن للأطفال شراء الحلوى باستخدام عملات خاصة يحصلون عليها من «بنك فلوس»، ويمكن للأطفال التمتع بتجربة ألعاب مميزة مع «ماجيك بلانيت».