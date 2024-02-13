الامارات | الذكاء الاصطناعي لتنبيه مرضى السكري أثناء القيادة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن باحثون من تطوير تقنية ذكاء اصطناعي تعتمد على سلوك القيادة وحركة الرأس والنظر فقط، للتعرف على انخفاض مستويات السكر في الدم وتحذير السائقين حرصا على سلامتهم.

ويعد انخفاض مستويات السكر في الدم (نقص السكر في الدم) أحد أخطر مضاعفات مرض السكري ويشكل خطرًا كبيرًا على الأشخاص أثناء تأديتهم المهام الصعبة إدراكيًا والتي تتطلب مهارات حركية معقدة، مثل قيادة السيارة.

بدورها توفر دراسة حديثة نشرت في مجلة NEJM AI طريقة جديدة للكشف عن نقص السكر في الدم أثناء القيادة.

واعتمدت الطريقة على بحث من عمل علماء LMU بالتعاون مع زملاء من مستشفى جامعة برن (Inselspital)، وETH زيورخ، وجامعة سانت غالن. وفي دراستهم، جمع الباحثون بيانات من 30 مريضا بالسكري أثناء قيادتهم سيارة حقيقية. حيث تم تسجيل بيانات كل مريض، مرة واحدة خلال حالة تكون فيها مستويات السكر في الدم طبيعية ومرة واحدة خلال حالة انخفاض السكر في الدم.

ولتحقيق هذه الغاية، تم وضع كل مريض عمدًا في حالة نقص السكر في الدم من قبل المتخصصين الطبيين الموجودين في السيارة. وتضمنت البيانات المجمعة إشارات القيادة مثل سرعة السيارة وبيانات حركة الرأس والنظرة (على سبيل المثال، سرعة حركات العين.)

بعد ذلك، طور العلماء نموذجًا جديدًا للتعلم الآلي (ML) قادرًا على اكتشاف نوبات نقص السكر في الدم تلقائيًا وبشكل موثوق باستخدام بيانات القيادة المجمعة بشكل روتيني وبيانات حركة الرأس/النظرة.

وقال سايمون شالموسر، من معهد الذكاء الاصطناعي في الإدارة بجامعة LMU وأحد الباحثين المساهمين: "يمكن أن تكون هذه التكنولوجيا بمثابة نظام إنذار مبكر في السيارات وتمكين السائقين من اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل أن تؤدي أعراض نقص السكر في الدم إلى إضعاف قدرتهم على القيادة بأمان"

أوضح البروفيسور ستيفان فيوريجل، رئيس معهد الذكاء الاصطناعي في الإدارة وشريك المشروع: "لا تعرض هذه الدراسة إمكانية الذكاء الاصطناعي في تحسين النتائج الصحية الفردية فحسب، بل تعرض أيضًا دوره في تحسين السلامة على الطرق العامة".