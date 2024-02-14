الامارات | «خواطر وذكريات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف ندوة الثقافة والعلوم في دبي، مساء اليوم، الدكتور أحمد سيف بالحصا، خلال جلسة حوارية تحمل عنوان «خواطر وذكريات».

وستتطرق الجلسة إلى السيرة الفكرية والمهنية للدكتور بالحصا، ومساهماته في المشهد الفكري في الإمارات، وذلك في السابعة من مساء اليوم، في مقر ندوة الثقافة والعلوم بدبي – شارع الممزر.