الامارات | اكتشاف بيضة من العصر الروماني.. لاتزال سليمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف خبراء بريطانيون أن بيضة من حقبة العصر الروماني، اكتشفت قبل بضع سنوات في بلدة أيلزبري بوسط إنجلترا، لاتزال تحتوي بداخلها على سائل.

وأكد مدير أعمال التنقيب بجامعة أكسفورد للآثار، إدوارد بيدولف، أن «الخبراء يعتقدون أن بياض وصفار البيضة قد اتحدا لتشكيل سائل واحد».

وأظهر التصوير المقطعي، السائل إضافة إلى فقاعة هواء. وتم إجراء الفحص قبل بضعة أشهر من أجل توضيح أفضل طريقة لحفظ البيضة، والتي من المرجح أن تكون بيضة دجاجة.

وعثر على البيضة في حفرة مغمورة بالماء، وربما وضعت هناك كجزء من قربان في الفترة من 270 إلى 300م.

وأضاف بيدولف: «توفر البيضة إمكانات هائلة للبحث العلمي».

وتثير البيضة - التي بقيت سليمة لفترة طويلة - تساؤلات حول كيفية الحفاظ على مثل هذه الأشياء، وحول أي نوع من الدجاج كان، وحول حفظ واستخدام الدجاج والطيور في العصر الروماني.