الامارات | بريطاني يبلغ الشرطة عن نفسه «أنا سكران»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أذهل رجل بريطاني الشرطة عندما اتصل بقسم الطوارئ للإبلاغ عن نفسه بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول.

وقالت شرطة شمال يوركشاير «المملكة المتحدة» إن المكالمة جاءت قبل ظهر يوم الاثنين بقليل من رجل قال إنه كان «يقود سيارته تحت تأثير الكحول، ولا يعرف ما الذي يفعله».

وقال السائق، الذي لم يتم الإعلان عن اسمه، وهو في الخمسينيات من عمره، لمشرف المكالمات إنه كان في ناريسبورو وقضى «عطلة نهاية أسبوع ثقيلة». في إشارة إلى حجم تعاطيه للكحول.

ونقلت «بي بي سي» عن الشرطة قولها أن عناصر الشرطة الذين تمكنوا من تحديد موقعه بعد ربع ساعة فقط من المكالمة، وجدوا أنه كان تجاوز الحد الأقصى المسموح به للقيادة تحت تأثير الكحول بثلاث مرات عن الحد الطبيعي. فقد أشار مقياس اختبار التنفس الذي أجرى للرجل بجانب الطريق إلى 118 فيما الحد القانوني لا يتجاوز 35.

وأضاف متحدث باسم الشرطة أنه تم القبض على السائق للاشتباه في قيادته تحت تأثير الكحول وظل رهن الاحتجاز.