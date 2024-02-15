الامارات | كاليفورنيا.. اتهام رجل بسرقة طائرة وتركها على شاطئ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استدعت السلطات الأميركية رجلاً متهماً بسرقة طائرة صغيرة من أحد مطارات سان فرانسيسكو، ثم تركها بأحد شواطئ هاف مون باي، على ساحل كاليفورنيا جنوب سان فرانسيسكو.

ولم يعترف لويز جوستافو إيريس (50 عاماً)، بالتهمة أول من أمس، خلال جلسة استماع أخذت منحى غير متوقع عندما طلب الرجل أن يمثل نفسه في القضية. ولكن القاضي رفض الطلب، قائلاً: «إن الرجل ليس مؤهلاً لذلك».

ويواجه إيريس أيضاً ثلاث جنايات بحيازة معلومات تخص ثلاثة أشخاص آخرين، بعدما قالت السلطات إنها عثرت على بطاقات هوية ومعلومات شخصية من ثلاثة آخرين في حقيبة ظهره.

وتأتي الاتهامات بعد أقل من أسبوع من تلقي السلطات تقريراً استثنائياً، مساء الخميس الماضي، بوجود طائرة صغيرة تقوم بهبوط اضطراري بالقرب من شاطئ هاف مون باي، أو به.