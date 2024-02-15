الامارات | معرض باريسي يحتفي بأعمال فنانين منفيين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق غداً في باريس معرض يضم أعمالاً متنوّعة لأشخاص هربوا من الاضطرابات أو القمع في بلدانهم، بينهم فنانون من العراق وسورية وأفغانستان اختاروا المنفى للاستمرار في مسارهم الإبداعي.

ويقام المعرض الذي يحمل اسم «اختلالات» في «قصر طوكيو» حتى يونيو المقبل، ويعرض رسومات وتركيبات فنية ومقاطع فيديو ولوحات ومنحوتات وصوراً فوتوغرافية وأعمالاً من النسيج أو عيدان الثقاب لنحو 15 فناناً تراوح أعمارهم بين 25 و55 عاماً، كما أوضحت داريا دو بوفيه، إحدى أمينتي المعرض مع ماري لور برناداك، لوكالة «فرانس برس».

وأضافت دو بوفيه أن المعرض يقام بمبادرة من جمعية «أبواب مفتوحة على الفن»، التي تدعم الفنانين في المنفى. ولفتت إلى أن «أعمال الفنانين المشاركين في المعرض تعكس قصصاً مجزأة تعبّر عن النزوح والسجن والحرب، وتعكس أيضاً الصلابة والإصلاح».