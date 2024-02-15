الامارات | «دبي للثقافة» تنشر فنون تصميم المجوهرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بهدف نشر ثقافة تصميم المجوهرات، كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، عن تعاونها مع «ليكول الشرق الأوسط»، في مشروع يهدف إلى إنشاء ركن خاص في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، يضم مجموعة شاملة من الموارد التعليمية، بما فيها الكتب والمواد الأرشيفية وغيرها.

وتغطي مجموعة الكتب المختارة في «ركن ليكول الشرق الأوسط» مجموعة من العناوين المتخصصة، من بينها «فن الصائغ» لغيوم غلوريو، التي توفر للطلبة والباحثين وأفراد المجتمع إمكانية الوصول إلى موارد تعليمية متنوّعة تفتح آفاقهم، وتحفزهم على استكشاف مجالات علم الأحجار الكريمة (الجيولوجيا، المعادن، واستخدام الأحجار الكريمة)، وتاريخ المجوهرات (التصنيف، الصياغ والبيوت الكبيرة، وصناعة الساعات)، وتاريخ الفن والحِرف اليدوية (التاريخ، المهن، التقنيات، والمواد).

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، حرص الهيئة على تطوير وتنمية قدرات أعضاء المجتمع الإبداعي، وتطوير معارفهم في فنون صياغة وتصميم المجوهرات، وهو ما يتناغم مع تطلعات «دبي للثقافة» وحرصها على الارتقاء بالمشهد الفني في الإمارة، ما يسهم في تحقيق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وقال: «يمثل التعاون مع (ليكول الشرق الأوسط) محطة ملهمة لإثراء معارف المصممين، وتحفيزهم على إطلاق خيالاتهم وتطوير منتجاتهم، ما يسهم في إبراز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي».

من جانبها، قالت مديرة «ليكول الشرق الأوسط»، صوفي كلوديل: «تشكل الكتب دوراً أساسياً في (ليكول)، مدرسة فنون صياغة المجوهرات.. إنها ليست فقط أداة للبحث وإنما أيضاً لمشاركة المعرفة، وتوفير الوصول إلى سبلها للجميع».

وأضافت: «إنشاء مفهوم ركن المكتبة من قبل (ليكول) يأتي لتأكيد دور الكتب في التعليم، إذ تُعدّ مكتبة الصفا للفن والتصميم الشريك الأول الذي وافق على هذه المبادرة الفريدة، التي نخطط لتطويرها في الشرق الأوسط، وأيضاً حول العالم في السنوات المقبلة».

من ناحيته، قال مدير «فان كليف آند آربلز» في الشرق الأوسط والهند، أليساندرو مافي، إن «الشراكة تُعدّ خطوة مهمة لإثراء المشهد الثقافي في المنطقة، ونتطلع إلى تطوير المزيد من الروابط، إذ يؤكد هذا التعاون على الالتزام بتنمية الفنون والتعليم، والإسهام في ترسيخ مشهد ثقافي مزدهر».

وتمثل الشراكة بين «دبي للثقافة» و«ليكول الشرق الأوسط» انطلاقاً من مكتبة الصفا للفن والتصميم، بداية لتطوير ثقافة الاهتمام بالمجوهرات وتصاميمها، لاسيما أن افتتاح «ركن ليكول الشرق الأوسط» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم يأتي بالتزامن مع ذكرى تأسيسها واليوم العالمي لإهداء الكتب.

يشار إلى أن «دبي للثقافة» نظمت في يناير الماضي، ضمن مبادرتها «مدارس الحياة»، مجموعة من ورش العمل التفاعلية في مجال المجوهرات والتصميم، ركزت فيها على طرق تعلم صناعة المجوهرات وتصميم الأحذية، وكيفية صناعة الأقراط والأساور، وغيرها.

سعيد بن خرباش:

• نسعى إلى إثراء معارف المصممين، وتحفيزهم على إطلاق خيالهم وتطوير منتجاتهم.

تشكيلة في «سكة»

تتيح «دبي للثقافة» لزوّار النسخة الـ12 من مهرجان سكة للفنون والتصميم، خلال الفترة من 23 الجاري إلى الثالث من مارس المقبل في حي الشندغة التاريخي، الفرصة لاستكشاف تشكيلة من المجوهرات التي تمتاز بتصاميمها المتفرّدة.