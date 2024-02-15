الامارات | مهرجان في «العويس» يحتفي بالفائزين بجائزة الدورة الـ 18

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي، مهرجاناً ثقافياً احتفاءً بالفائزين بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في دورتها الـ18 (2022-2023)

وتشتمل الاحتفالية - خلال الفترة من 27 إلى 29 الجاري - على معرض لمقتنيات المؤسسة، وندوة فكرية للفائزين يتحدثون فيها عن تجربتهم الإبداعية، وحفلات توقيع كتب الفائزين بالجائزة الصادرة حديثاً ضمن سلسلة «الفائزون» التي تصدر تباعاً عن المؤسسة، وندوة مع القاص والروائي البحريني أمين صالح، بالتعاون مع النادي الثقافي العربي في الشارقة، وندوة مع المفكر المغربي عبدالسلام بنعبد العالي، بالتعاون مع بيت الفلسفة في الفجيرة.

وفاز بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية بالدورة الـ18 كل من: الشاعر حسن طلب «الشعر»، والقاص أمين صالح «القصة والرواية والمسرحية»، والناقد عبدالله إبراهيم «الدراسات الأدبية والنقد»، والمفكر عبدالسلام بنعبد العالي «الدراسات الإنسانية والمستقبلية».

وتنطلق احتفالات الجائزة في 27 الجاري بمعرض لمقتنيات «العويس الثقافية»، التي تضم عشرات اللوحات الفنية لـ62 فناناً من كبار الفنانين الإماراتيين والعرب والعالميين الذين عُرضت أعمالهم في المؤسسة، منذ ما يقارب 40 عاماً، إذ عملت المؤسسة على اقتناء تلك الأعمال وتوثيقها لتكون ثروة ثقافية وفكرية في رصيد المؤسسة الثقافية العريقة.

كما ستعرض المؤسسة بورتريهات للفائزين بريشة مجموعة من الفنانين هم: فريد فاضل ومحمد حسين وبابو رامشاندران، وهو تقليد اتبعته المؤسسة أن تخلد صور الفائزين عبر لوحات مرسومة بريشة فنانين معروفين، وتضم قاعة المعارض متحفاً للفائزين بالجائزة، يتضمن 105 لوحات لأبرز رسامي لوحات البورتريه.